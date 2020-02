Hannover

Die AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Dana Guth hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einstigen SED-Größen verglichen. In einer von der AfD beantragten Aktuellen Stunde zu den jüngsten Vorgängen in Thüringen kritisierte Guth Merkel für ihren Einspruch aus Südafrika gegen die Wahl des Liberalen Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen. Guth nannte Merkel „die Staatsratsvorsitzende“ und kassierte dafür einen Ordnungsruf von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta: „Das ist eine despektierliche Bemerkung.“

Thüringen auch eine Sternstunde?

In der Bewertung der Thüringer Wahl sprach Guth von einem ganz normalen Vorgang – und bekam Widerspruch von allen anderen Fraktionen. FDP-Geschäftsführer Christian Grascha kritisierte seinen Parteifreund Kemmerich in Erfurt. Dieser hätte die Wahl niemals annehmen dürfen. Das betonte auch der CDU-Abgeordnete Jens Nacke. Für einen Vergleich der AfD mit Goebbels bekam der Liberale Grascha fast auch einen Ordnungsruf. Der Grünen-Abgeordnete Helge Limburg meinte, das Geschehen in Thüringen sei „Tiefpunkt und Sternstunde der Demokratie zugleich“ gewesen. Denn die Gesellschaft habe den Thüringer Wahlakt mit großer Klarheit abgelehnt. Das betonte auch der SPD-Abgeordnete Wiard Siebels.

Rechtspopulisten sind beleidigt

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) erklärte, der Wahlakt in Thüringen sei „geschichtsvergessen und gefährlich“ gewesen. Demokratie und Parlamentarismus lebten auch von Werten, „die von innen kommen müssen“. Doch die AfD wolle dieses Land abschaffen, so wie es derzeit sei. Von dieser Bemerkung fühlten sich zahlreiche AfD-Abgeordnete „beleidigt“, wie sie in persönlichen Bemerkungen erklärten.

