Hannover

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will mit einer „Ernährungsstrategie“ das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher für eine qualitätsorientierte Ernährung stärken. Mit einer breit angelegten Kampagne und vielen Akteuren sollen etwa die Lebensmittelverschwendung angegangen werden, die regionale Landwirtschaft gestärkt und das Bewusstsein für gesunde Ernährung, Umwelt und Tierwohl geschärft werden. „Allein die Krankheitskosten für die Zuckerkrankheit betragen 21 Milliarden Euro pro Jahr“, sagte Otte-Kinast. Da sei eine gesunde Ernährung doch preiswerter.

3 Millionen Euro für die Kampagne

Vor allem gehe es darum, eine gesundheitsfördernde und nachhaltigere Ernährung in Niedersachsen zu stärken, sagte Otte-Kinast. Die Ernährungsstrategie baue auf mehreren Handlungsfeldern auf. Dazu zählten unter anderem die Gemeinschaftsverpflegung in Kantinen oder Kindergärten, die Ernährungsbildung oder die Lebensmittelwertschöpfung. Die Direktvermarktung soll gestärkt werden und regionale Kreislaufwirtschaft unterstützt werden. Für die Kampagne stellt das Landwirtschaftsministerium 3 Millionen Euro zur Verfügung.

So solle zum Beispiel gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück untersucht werden, wo in der Wertschöpfungskette – vom Acker bis zum Verkauf – die größten Verluste auftreten, um damit konkrete Handlungsempfehlungen zu erstellen, sagte Otte-Kinast. Bislang gibt es nach Angaben des Ministeriums keine genaue Datengrundlage, wie und wo Verschwendung entsteht. Man wisse nur, dass jährlich zwölf Millionen Tonnen in Deutschland weggeworfen werden – in der Erzeugung, in der Verarbeitung, im Handel aber auch in privaten Haushalten.

Uni Göttingen soll Klimalabel erarbeiten

Zusammen mit der Universität Göttingen solle ein Klimalabel erarbeitet werden, womit Lebensmittel ausgezeichnet werden sollen. Studien zeigten, dass die Menschen kaum eine Vorstellung davon haben, welche Lebensmittel besonders klimaschädlich seien. Ein Klimalabel trage dazu bei, Verbraucherinnen und Verbraucher über die Klimaauswirkungen eines Lebensmittels zu informieren.

Erarbeitet hat die Strategie das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) zusammen mit zahlreichen anderen Institutionen. Otte-Kinast bezeichnete die am Mittwoch vorgestellte Kampagne als Auftakt für weitere Aktionen.

Von Michael B. Berger