Hannover

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hält Armin Laschet für geeigneter, „das Land in einer der schwierigsten Phase seiner Geschichte zusammenzuhalten“ als den Konkurrenten Markus Söder. „Laschet ist jemand, der Koalitionen zusammenhalten kann, das hat er in Nordrhein-Westfalen mit einer sicherlich nicht immer leichten FDP bewiesen. Er kann aber auch Charaktere zusammenhalten, auch schwierige“, sagte Athusmann am Montag der HAZ. Zuvor hatte das CDU-Präsidium sich einmütig hinter den CDU-Bundesvorsitzenden gestellt, aber noch nicht über die Ernennung abgestimmt.

Nicht nur auf die Umfragen schauen

Althusmann betonte, dass das reine Berufen auf aktuelle Umfragewerte vielleicht auf manchen beruhigend wirken könne. „Aber Umfragen sind längst nicht alles, sie sind flüchtig, sie können schnell nach oben wie unten gehen. Die Kernfrage muss doch lauten: Wem schenken wir unser Vertrauen?“ Er habe die große Hoffnung, dass beide Parteivorsitzenden - Söder für die CSU und Laschet für die CDU - künftig an einem Strang ziehen werden, sagte Althusmann. „Wir müssen endlich aus der Personaldebatte heraus und die Grünen stellen, die es derzeit gut verstehen, im Schatten der Pandemie zu segeln.“

Die Union werde daran arbeiten, dass die zweifellos gute Bilanz von Armin Laschet als Anpacker künftig noch deutlicher hervortreten werde, meinte Athusmann. Er sei jemand, der in seinen Grundsätzen auch für eine lange Perspektive stehe. Zur Stimmungslage in der niedersächsischen CDU bezüglich der Kanzlerkandidatenfrage merkte Althusmann an, dass es da „ein gemischtes Bild“ gebe. „Das war schon bei der Wahl des Bundesvorsitzenden so.“

Oesterhelweg hätte sich auch Söder vorstellen können

Auch der Braunschweiger Landesvorsitzende Frank Oesterhelweg lobte Laschets integrative Fähigkeiten, die er in Nordrhein-Westfalen bereits unter Beweis gestellt habe. „Ich persönlich könnte mir auch gut Markus Söder als Kanzlerkandidaten vorstellen, aber jetzt ist es ganz wichtig, dass die Unions-Truppe in Berlin zusammenhält“, sagte Oesterhelweg der HAZ. Er glaube nicht, dass es eine direkte Abstimmung zwischen Laschet und Söder geben werde, meinte Oesterhelweg. „Wir sollten aber auch auf längere Sicht überlegen, wie es bei der Frage der Kanzlerkandidatur eindeutigere und transparentere Verfahren geben kann“, merkte Oesterhelweg an.

Von Michael B. Berger