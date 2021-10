Hannover

„Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin“. Das singen normalerweise Fußballfans, die mit ihrem Verein gerne zum Pokalendspiel ins Olympiastadion wollen. Doch in diesen Tagen dürften auch viele Landes- und Kommunalpolitiker die Melodie im Kopf haben, wenn sie sich auf den Weg in die Bundeshauptstadt machen.

Am Donnerstag sind SPD, Grüne und FDP in die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer künftigen Bundesregierung gestartet. In den kommenden Wochen sollen neben den Hauptverhandlern 22 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern die Details eines Koalitionsvertrags aushandeln. Insgesamt sind um die 300 Politikerinnen und Politiker direkt an den Verhandlungen beteiligt, darunter auch Dutzende aus Niedersachsen.

Die drei Parteien der möglichen Ampelkoalition haben inzwischen ihr Aufgebot für diese Zwischenrunde benannt. Mit von der Partie sind allein vier Kabinettsmitglieder der niedersächsischen Landesregierung. Was in Hannover zu besorgten Fragen von Journalisten führte, ob die rot-schwarze Koalition noch handlungsfähig sei. Eine Sprecherin von Boris Pistorius versicherte am Freitag, dass der Innenminister auch in Berlin seinen Amtspflichten in vollem Umfang nachkommen werde.

Hier ein Überblick über die Arbeitsgruppen, ihre Leiter und die darin vertretenen Niedersachsen.

AG Moderner Staat und Demokratie

Leiter sind Thomas Kutschaty, SPD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, und der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Der Bundestagsabgeordnete Kuhle ist auch Generalsekretär der Liberalen in Niedersachsen.

AG Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur

Leiter sind der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann, der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Grünen Jugend, Malte Spitz, und der liberale NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. In dieser Gruppe arbeitet der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs (SPD) mit. Auch das Mitglied Jan Pörksen (SPD) hat eine enge Verbindung zu Niedersachsen. Der Hamburger Staatsrat ist verheiratet mit Regierungssprecherin Anke Pörksen.

AG Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung

Leiter sind Thomas Losse-Müller, SPD-Landespolitiker in Schleswig-Holstein, die grüne Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und Lydia Hüskens, Landesvorsitzende der Liberalen in Sachsen-Anhalt. Der Bremer FDP-Politiker Magnus Buhlert war früher einmal Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums.

AG Wirtschaft

Leiter sind der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, der ehemalige Grünen-Parteichef Cem Özdemir und der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. In der großen Verhandlungsgruppe aus Niedersachsen dabei: der Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff (SPD) und die Landrätin des Kreises Osnabrück, Anna Kebschull (Grüne).

AG Umwelt- und Naturschutz

Leiter sind Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, die Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke und der FDP-Landesvorsitzende in Niedersachsen und Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner. Er wolle die Perspektive der Landespolitik in die Verhandlungen einbringen, sagte Birkner. Die Länder müssten am Ende die Bundesregelungen etwa zu Natur- und Gewässerschutz umsetzen. Birkner war früher Landesumweltminister.

AG Landwirtschaft und Ernährung

Leiter sind Till Backhaus, SPD-Umwelt- und Agrarminister in Mecklenburg-Vorpommern, die frühere grüne Bundesagrarministerin Renate Künast und die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad. Aus Niedersachsen sind drei Politiker dabei: die Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag (SPD) und Gero Hocker (FDP) sowie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Es gehe ihm um die Vereinbarkeit von Umweltschutz und Landwirtschaft. „Davon hängen in Niedersachsen viele Arbeitsplätze ab“, sagte Lies. „Ich bin froh, dass ich unsere Lösungsansätze einbringen kann.“

AG Mobilität

Leiter sind Anke Rehlinger (SPD), Verkehrsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin im Saarland, Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic.

AG Klima, Energie, Transformation

Leiter sind der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch, der Grünen-Energiepolitiker Oliver Krischer und der FDP-Klimapolitiker Lukas Köhler. In dieser großen Gruppe ballt sich niedersächsische Kompetenz. Neben Miersch sind auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der frühere Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) vertreten. Für den niedersächsischen SPD-Landesvorsitzenden Weil sicher ein neues Gefühl, dass nicht er hier Chef ist, sondern der Bezirksvorsitzende von Hannover, Miersch.

AG Sozialstaat, Grundsicherung, Rente

Leiter sind die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt, der Grünen-Abgeordnete Sven Lehmann und FDP-Parteivize Johannes Vogel. In dieser Gruppe mischt das Hannoversche Rathaus kräftig mit. Neben Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist auch Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) vertreten. Er freue sich auf die Arbeit und wolle sich für die Interessen der Kommunen einsetzen, erklärte Onay.

AG Arbeit

Leiter sind Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge und FDP-Parteivize Johannes Vogel. Aus niedersächsischer Sicht prominent besetzt: Neben dem Peiner Heil gehört auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske der Arbeitsgruppe an, besser bekannt als langjähriger Bundeschef der Gewerkschaft Verdi.

AG Bauen und Wohnen

Leiter sind SPD-Parteivize Kevin Kühnert, der Grünen-Abgeordnete Chris Kühn und der bayerische FDP-Landeschef Daniel Föst.

AG Gesundheit und Pflege

Leiter sind die Vorsitzende der SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, die Grünen-Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink und die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus. Hier arbeitet Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) mit.

AG Bildung und Chancen für alle

Leiter sind der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, der NRW-Landesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, und der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg. Für die FDP sitzt der niedersächsische Landtagsabgeordnete und Bildungspolitiker Björn Försterling mit am Tisch.

AG Kinder, Familie, Senioren und Jugend

Leiter sind die stellvertretende SPD-Parteichefin Serpil Midyatli, Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae. Aus Niedersachsen dabei: die Bundestagsabgeordneten Katja Keul (Grüne) und Jens Beeck (FDP).

AG Kultur- und Medienpolitik

Leiter sind der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) und FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke.

AG Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport

Leiter sind Bundesjustiz- und Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD), der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz und der bisherige FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki.

AG Gleichstellung, Vielfalt

Leiter sind die sächsische Sozialministerin Petra Köpping, die stellvertretende Grünen-Parteichefin Ricarda Lang und der Jurist Herbert Mertin (FDP).

AG Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land

Leiter sind der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge, die Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann und FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

AG Flucht, Migration, Integration

Leiter sind Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), die Grünen-Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg und der nordrhein-westfälische FDP-Integrationsminister Joachim Stamp. Pistorius trifft in der Arbeitsgruppe unter anderem auf die frühere Landtags- und heutige Bundestagsabgeordnete Filiz Polat (Grüne).

AG Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte

Die Leiter sind SPD-Außenminister Heiko Maas, der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour und der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Es ist eine der größeren Gruppen. Aus Niedersachsen dabei: die SPD-Bundespolitikerin Siemtje Möller.

AG Europa

Leiter sind der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann, für die Grünen und die FDP die Europapolitikerinnen Franziska Brantner und Nicola Beer. Mit am Tisch: der frühere FDP-Fraktionschef im Landtag und heutige Bundestagsfraktionsvize Christian Dürr.

AG Finanzen und Haushalt

Leiter sind die rheinland-pfälzische SPD-Finanzministerin Doris Ahnen, die Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus und der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr. Eine große Gruppe, in der Niedersachsen gut vertreten ist: Neben Dürr mischt für die FDP der Parlamentsgeschäftsführer der Landtagsfraktion, Christian Grascha, mit. Für die SPD sitzt der Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde am Tisch, für die Grünen der Bundespolitiker Sven-Christian Kindler aus Hannover. „Das wird eine spannende Unternehmung mit vielen Herausforderungen“, erklärte Kindler.

Von Marco Seng