In Niedersachsen gibt es mindestens 30 bewaffnete Rechtsextremisten, von denen die Behörden wissen. Das geht aus der Antwort von Innenminister Boris Pistorius ( SPD) auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Danach liegen nach Kenntnis des niedersächsischen Verfassungsschutzes derzeit „für 30 als rechtsextremistisch eingestufte Personen insgesamt 38 waffenrechtliche Erlaubnisse vor“. Darunter fallen 26 Waffenbesitzkarten und zwölf sogenannte kleine Waffenscheine. Von diese 30 Personen verfügen demnach fünf über mehr als eine waffenrechtliche Erlaubnis.

30 Personen wurden die Erlaubnisse entzogen

Das Innenministerium betonte in der Antwort, dass die Polizei alle rechtlichen Möglichkeiten nutze, um gegen den Waffenbesitz von rechtsradikalen Straftätern vorzugehen, um möglichen Gefahren des Missbrauchs von Waffen vorzubeugen. Im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 hätten Waffenbehörden in Niedersachsen insgesamt 30 Personen wegen einer rechtsextremen Gesinnung oder der Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen oder verweigert.

„Die Zahl ist erschreckend hoch und zeigt, dass vom Innenministerium viel zu wenig getan wird, um Rechtsextremisten effektiv zu entwaffnen“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg der HAZ. Innenminister Pistorius müsse seinen Ankündigungen dringend Taten folgen lassen. „Der Mordfall Lübcke hat gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn Rechtsextremisten Waffen haben.“ Limburg forderte eine Verschärfung des Waffenrechts. „Es muss besonders für Verfassungsfeinde schwieriger werden, Waffen zu kaufen.“

Haben Rechtsextremisten Lübcke ermordet?

Hintergrund für die Anfrage der Grünen war der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten und früheren hessischen Landtagsabgeordneten Walter Lübcke, der Anfang Juni dieses Jahres auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss getötet worden war. Dringend tatverdächtig ist ein Mitglied der rechtsextremen Szene in Nordhessen. Lübcke hatte sich für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten eingesetzt. Daraufhin war er in Versammlungen und im Internet massiv bedroht worden. Den niedersächsischen Behörden liegen laut Innenministerium keine Hinweise über Kontakte des Tatverdächtigen zur rechtsextremistischen Szene in Niedersachsen vor.

Die Grüne haben eine weitere Anfrage angekündigt. Sie wollen von der Landesregierung jetzt auch wissen, wer in Niedersachsen Zugang zu Sprengstoff hat und wie viele Rechtsextreme darunter sind.

Von Marco Seng