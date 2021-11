Hannover

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und der möglicherweise noch gefährlicheren Omikron-Variante mahnen Opposition, Kommunen und Ärzte ein höheres Impftempo an – auch in Niedersachsen. Im Gespräch sind unter anderem der Wiederaufbau der Impfzentren und der Einsatz von Ärzten im Ruhestand. Die Gesundheitsminister der Länder forderten den Bund auf, künftig auch Apotheker und Zahnärzte an den Impfungen zu beteiligen.

„Wir sind uns einig, dass wir in den kommenden Wochen so viele Impfungen wie irgend möglich brauchen, um die Impflücke zu schließen und bei den Auffrischungsimpfungen noch schneller zu werden“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag. „Apotheken und Zahnarztpraxen, die dazu bereit und in der Lage sind, sich an der Impfkampagne zu beteiligen, müssen auch rechtlich diese Möglichkeit erhalten.“

Ärzte warnen vor Impfstoffknappheit

Gleichzeitig warnt die Ärztekammer Niedersachsen eindringlich vor einer neuen Impfstoffknappheit. „Die Versorgungslage mit neuen Impfstofflieferungen gibt momentan Anlass zu großer Sorge“, sagte Kammersprecher Thomas Spieker der HAZ. Kinder- und Jugendarztpraxen in der Region Hannover berichten, dass in dieser Woche nur ein Bruchteil der bestellten Impfdosen geliefert werden könne. Etliche seit Langem vereinbarte Impftermine müssten deshalb abgesagt werden, was zu noch mehr Chaos führe.

Die FDP im Landtag forderte unterdessen Bund und Länder auf, die Priorität auf eine „deutliche Beschleunigung“ der Impfkampagne zu legen. „Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich erstimpfen oder boostern lassen möchten und auch dürften, monatelang auf Termine warten, stundenlang anstehen müssen oder auch teilweise vor verschlossenen Türen stehen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der HAZ.

Kritik an langen Warteschlangen

„Es ist bitter, wie unvorbereitet auch Niedersachsen in die vierte Welle geschlittert ist“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Menschen, die sich impfen und testen lassen wollten, stünden stundenlang Schlange. „Mahnungen gab es lange genug. SPD und CDU als Regierungsfraktionen hätten längst handeln können.“

Der niedersächsische Städtetag forderte das Land auf, mehr Impfpersonal anzuwerben. „Wenn wir mehr Impfteams brauchen, müssen auch irgendwo die Ärzte herkommen“, sagte Verbandssprecher Stefan Wittkop der HAZ. Dafür könnten Fachärzte, Betriebsärzte und Apotheker, aber auch Ärzte im Ruhestand gefragt werden. Wittkop verwies darauf, dass die Stadt Salzgitter als erste Kommune in Niedersachsen am Montag ihr Impfzentrum wieder geöffnet habe.

Erster Omikron-Verdacht in Niedersachsen

Am Montag wurde in Niedersachsen auch der erste mögliche Fall der neuen Omikron-Variante bekannt. Nach einem Aufenthalt in Südafrika bestehe bei einem Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel der begründete Verdacht, dass er mit dieser Variante infiziert sein könnte, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit steigenden Infektionszahlen steuert Niedersachsen auf Warnstufe 2 und strengere Corona-Auflagen in weiten Teilen des Landes ab Mittwoch zu – unter anderem auch in der Region Hannover. Örtlich wird dann in Restaurants, Hotels, beim Friseur oder beim Hallensport die sogenannte 2-G-plus-Regel gelten: Zugang haben nur Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Test vorlegen können.

Nächste Krisensitzung am Dienstag

An diesem Dienstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Krise beraten. Dann wird voraussichtlich auch über neuen Beschränkungen gesprochen. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Lage hat der designierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sich dafür ausgesprochen, dass die Abgeordneten des Bundestags ohne Fraktionszwang über eine Corona-Impfpflicht entscheiden.

Von Marco Seng