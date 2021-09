Hannover

Politiker und Bildungsexperten in Niedersachsen begrüßen den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen ab Sommer 2026, sehen aber deutliche Probleme bei der Umsetzung. Es fehlte Geld und Personal für die Ganztagsschulen.

„Niedersachsen ist Ganztagsschulland“

So sagt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag: „Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder begrüße ich als als bildungs- und familienpolitische Maßnahme ausdrücklich. Wir werden jetzt gemeinsam mit den Schulen und Schulträgern die Umsetzung planen. Niedersachsen als Ganztagsschulland hat dafür sehr gute Voraussetzungen. Trotzdem wird die Umsetzung mit der Perspektive 2026 auch für uns eine große Herausforderung.“

Die Erzieher fehlen

„Ich habe Zweifel daran, dass es gelingen wird, den Anspruch mit einem qualitätsvollen Ganztag wirklich umzusetzen“, sagt Björn Försterling (FDP), es seien viele pädagogische Fachkräfte nötig, nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher, aber die seien gerade Mangelware. Den Erziehermangel sieht auch Mareike Wulf (CDU) als größte Herausforderung, sagt aber auch, dass der Bund den Ländern noch mehr Geld zur Verfügung stellen müsse.

Rechtsanspruch ab 2026

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte am Montag beschlossen, dass jedes Kind, das ab dem Sommer 2026 neu in die Schule kommt, einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an der Grundschule hat.

Bund übernimmt 70 Prozent der Kosten

Die Kompromiss sieht vor, dass sich der Bund mit einer Quote von bis zu 70 Prozent an den Investitionskosten beteiligt. Ursprünglich wollte er nur die Hälfte der Kosten übernehmen. Zudem wird auch der Erhalt bestehender Betreuungsplätze gefördert und nicht nur die Schaffung neuer Angebot. Insgesamt will der Bund bis zu 3,5 Milliarden Euro bereitstellen.

Das Land muss 30 Prozent der Kosten für die Ganztagsplätze tragen, der Bund übernimmt den Rest. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Für Stefan Politze (SPD) sind die 3,5 Milliarden des Bundes „ein guter Anfang“. Niedersachsen müsste nach dem Königsteiner Schlüssel für die Investitionskosten 150 Millionen Euro zuschießen, vom Bund kämen 350 Millionen Euro. Es sei auch gut, dass der Bund sich an den Betriebskosten beteilige, so bekomme das Land noch einmal 130 Millionen Euro. Ende 2027 und 2030 wollen Bund und Länder das Projekt evaluieren.

Landeselternrat: Anspruch kommt zu spät

Landeselternratschef Michael Guder bezeichnet den Rechtsanspruch als eine „gute Nachricht“, die allerdings viel zu spät komme. Bis dahin müsste berufstätige Eltern noch eine lange Durststrecke überbrücken. Entscheidend sei jetzt, wie der Rechtsanspruch umgesetzt werde, ob es bürokratische Hürden gebe oder nicht.

Ganztagsschulen brauchen mehr Platz

Nach Angaben von Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski wird Hannover den Rechtsanspruch erfüllen, mit Ganztagsschulen, Horten und Elterninitiativen habe die Landeshauptstadt schon jetzt eine Ganztagsquote von 85 Prozent. Es sei höchste Zeit, dass die Betreuungslücke für Eltern geschlossen werde, denn während Kinder in der Krippe und im Kindergarten bis zum späten Nachmittag betreut seien, ergäben sich mit der Einschulung noch häufig Betreuungsprobleme.

Hannover orientiere beim Ganztag am Qualitätsstandard des Horts. Wer den ganzen Tag in der Schule verbringe, brauche Platz. Mindestens ein großer Freizeitbereich und ein Rückzugsraum pro Jahrgang sei notwendig, sagt Rzyski, zudem Mensa und Turnhalle. Ein hochwertiger Ganztag koste Personal und Geld. Betreuung und Lernen müssten in einem Haus gleichberechtigt stattfinden, sagt der hannoversche Grundschulleiter Frank Post.

Flexiblere Abholzeiten gewünscht

Bei den Abholzeiten müsste es mehr Flexibilität geben, fordert sie. Schulleitungen könnten nicht darauf bestehen, dass jedes Kind immer bis 16 Uhr an der Schule bliebe. Natürlich könnten auch nicht alle Eltern ihre Kinder abholen, wie es ihnen passe, weil dann kein pädagogisches Angebot möglich sei. Hier müsse ein Kompromiss gefunden werden.

