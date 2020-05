Braunschweig

Die Forscher des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig probieren viele Strategien, wenn es um die Bekämpfung des Coronavirus geht. Sie haben eine App entwickelt, die vor allem Gesundheitsbehörden helfen soll. Sie haben Antikörper nachgewiesen, die das neuartige Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern könnten. Sie haben Modelle entwickelt, mit denen sich der Verlauf der Pandemie womöglich vorhersagen lässt. Doch was bedeuten ihre Erkenntnisse für politische Entscheidungen? Was bedeutet das für die Bürger? Und wie erklärt man es ihnen am besten?

Weil hat viele Fragen

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wollte es bei seinem Besuch im HZI am Freitag ganz genau wissen. Zusammen mit Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) informierte er sich dort über den aktuellen Stand der Forschung – und stellte viele Fragen. „Was würde der Oberbürgermeister von Hannover oder Braunschweig von Ihnen als Rat bekommen?“, fragt Weil den HZI-Abteilungsleiter Michael Meyer-Hermann, der an mathematischen Modellen zur Risikoeinschätzung arbeitet. Die Zielsetzung wäre es, dem Oberbürgermeister zu sagen: „Wenn ihr das aufmacht, habe ihr keine Probleme, wenn ihr das aufmacht, habt ihr Riesenprobleme“, antwortet Meyer. Doch ganz so weit sei man noch nicht.

Anzeige

In Braunschweig prallten am Freitag Politik und Wissenschaft aufeinander, es wurden die Probleme für Regierungen deutlich, Erkenntnisse der Forschung über das Coronavirus in politisches Handeln umzusetzen und verständlich zu kommunizieren. Er sei nur ein „Bier trinkender Jurist“ entschuldigte sich Weil scherzhaft für seine vielen Fragen. Doch die konnten selbst die HZI-Experten nicht immer beantworten. Weil sie viel über das Virus und seine Bekämpfung wissen, aber eben noch längst nicht alles. „Wir wissen nicht, was Abstand und Mund-Nasen-Schutz bringen“, sagten die Forscher. Man könne noch nicht seriös eine zweite Viruswelle im Herbst prognostizieren, sagten sie. Von jedem Vortragenden wollte Weil wissen: „Wann sind Sie soweit?“

Weitere HAZ+ Artikel

Der Ministerpräsident war sichtlich angetan, lobte die Wissenschaftler für ihre schnelle Reaktion auf die Corona-Pandemie. Selbst wenn diese teilweise einräumen mussten, dass sie erst im Februar, nach dem Ausbruch in Italien, das Ausmaß der Bedrohung für Deutschland erkannt, ihre Forschung aber dann rasch umgestellt haben.

App für Gesundheitsämter

Vor allem der Vortrag von Gérard Krause, dem Leiter der Abteilung Epidemiologie, weckte Weils Interesse. Krause hat die App Sormas entwickelt, die es den Gesundheitsbehörden ermöglichen soll, in Regionen Einzelfälle von Erkrankten mit Covid-19 frühzeitig zu erfassen.

Die Anwendung ist Krause zufolge bereits in 16 der bundesweit 400 Gesundheitsämter im Einsatz, vor allem in Berlin. Baden-Württemberg wolle sie für alle Gesundheitsämter. Auch die Schweiz und Frankreich gehören zur Kundschaft. Warum Niedersachsen auf der Liste fehle, wollte Weil wissen – und was das koste. Ganz fehlt Niedersachsen allerdings nicht. Die Gesundheitsämter Hameln, Goslar, Leer und Cloppenburg arbeiten bereits mit Sormas, wie Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) fast parallel per Pressemitteilung verkündete. Laut Krause könnten alle Gesundheitsämter in kürzester Zeit damit ausgerüstet werden. Kostenpunkt: angeblich 2 Millionen Euro.

Jüngster Erfolg des HZI: Der Virologe Luka Cicin-Sain hat nach eigenen Angaben Antikörper nachgewiesen, die das Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern könnten. „Sie können uns noch sehr helfen“, sagte Weil beim Abschied zu den Braunschweiger Forschern.

Von Marco Seng