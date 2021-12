Arbeitgeber: Ungeimpfte sind ein großes Problem für Unternehmen

Herr Schmidt, wie kommen die Unternehmen in Niedersachsen mit der 3G-Regelung für den Arbeitsplatz zurecht, die seit 24. November gilt?

Schmidt: Die 3G-Pflicht in Verbindung mit der in weiten Teilen Niedersachsens geltenden 2G-plus-Regelung stellt die Unternehmen zunehmend vor große Probleme. Viele haben Mühe, überhaupt noch an Corona-Tests heranzukommen. Es kommt nach unserer Erfahrung seit Einführung von 2G plus auch häufiger vor, dass sich Mitarbeiter krankmelden, da sie sich nicht stundenlang in die Schlange vor dem Testzentrum stellen wollen. Zudem fördert die Testpflicht den Betrug mit gefälschten Zertifikaten.

Warum müssen sich noch so viele Mitarbeiter testen lassen?

Die 3G-Regel zeigt, dass die Quote der Ungeimpften in den Betrieben doch relativ hoch ist. Gerade in der Produktion gibt es einen recht hohen Anteil von Impfverweigerern. Einerseits gibt es die klassischen Corona-Leugner deutscher Staatsangehörigkeit, andererseits aber auch sehr viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund: Osteuropäer, vor allem Russen, türkischstämmige Bürger und Menschen aus dem arabischen Raum.

Haben Sie Zahlen?

Wir haben Stichproben gemacht. Die Zahlen zeigen uns, dass in den großen Produktionsunternehmen bis zu 15 Prozent der Belegschaft nicht geimpft sind. Und die größte homogene Gruppe unter den Impfverweigerern hat Migrationshintergrund. Ursächlich sind Sprachbarrieren, es gibt aber auch religiöse und kulturelle Vorbehalte. Die Unternehmen versuchen zwar, die Betreffenden zu überzeugen, auch mithilfe der Betriebsräte. Aber dies stellt sich als äußerst schwierig heraus. Vielfach fehlt schlichtweg die offene, politische Thematisierung. Hier geschieht entschieden zu wenig.

Wie reagieren diese Mitarbeiter auf die Testpflicht?

Es gibt im Prinzip zwei Ausweichreaktionen. Wir erhalten eine ganze Reihe von Krankmeldungen von ungeimpften Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter haben schlicht keine Lust, sich bei den Testzentren anzustellen. In diesem Zusammenhang registrieren wir seit Ende November nochmals einen deutlichen Anstieg der Krankenstandsquote. Und es gibt viele Arbeitnehmer, die kaufen sich gefälschte Test- oder Impfzertifikate. Dies betrifft vor allem Betriebe mit Tausenden Mitarbeitern und damit verbunden einer gewissen Anonymität, schwerpunktmäßig in den Ballungszentren. Es handelt sich allerdings auch um ein Problem, das wir kaum im klassischen Mittelstand mit 100 Mitarbeitern antreffen.

Können Sie Beispiele nennen?

Jüngst gab es einen Fall, bei dem eine Mitarbeiterin ihre Testbescheinigung auf dem unternehmenseigenen Drucker kopiert und nur das Datum verändert hat. Aufgefallen ist es, da die Kopie in der Druckerhistorie nachzuweisen war. Zudem gibt es immer wieder Fälle, in denen Mitarbeiter mit Onlinetests bestimmter Firmen kommen, bei denen nachweislich kein Arzt oder eine geschulte Person Zeuge des Tests war, wie es die Gesetzgebung fordert. Auch mit gefälschten Impfzertifikaten hatten unsere Firmen mehrfach zu tun. Hier fiel die Fälschung dadurch auf, dass Daten nicht zusammenpassten oder der Stempel falsch war.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verschärft die 2G-plus-Regelung die Probleme noch?

Wir haben in Deutschland bei einer ganzen Reihe von Themen – und bei Corona wird es besonders deutlich – ein Auseinanderfallen von Entscheidung auf der einen und Durchführung auf der anderen Seite. Das ist für mich mittlerweile ein zentrales Problem der deutschen Politik. Es wird etwas beschlossen und kaum jemand fragt, ob die für eine erfolgreiche Durchführung notwendigen Voraussetzungen überhaupt gegeben sind. So beschließt die Landesregierung 2G plus, ohne offensichtlich der Frage nachzugehen: Haben wir eigentlich noch genügend Testzentren? Oder gibt es ausreichend Testkits? Und man stellt auch nicht die Frage, was das für diejenigen bedeutet, die ohnehin schon verstärkt auf Tests setzen müssen. Das sind nun einmal die Unternehmen. Fakt ist, dass durch 2G plus der Markt für Testkits praktisch leer gefegt ist.

Welche Folge hat das für die Wirtschaft?

Wir brauchen täglich Testkits, um in weiten Teilen die Produktion aufrecht zu erhalten. Viele Betriebe können es sich nicht leisten, dass Ungeimpfte nicht zur Arbeit kommen. Zudem haben sich die Preise für Testkits seit dem Sommer vervielfacht. Das alles sind zusätzliche Kosten, die auf die Unternehmen zukommen. Mich lässt das schon ein Stück weit sprachlos zurück, dass die Landesregierung offenkundig Entscheidungen trifft, aber sich über die Durchführbarkeit nach meinem Eindruck kaum Gedanken zu machen scheint. Was mich auf die Palme bringt, ist das systematische Verlagern von Belastungen in die Unternehmen. Nach dem Motto: Seht mal zu, wie ihr damit klarkommt. Das ist nicht länger akzeptabel. Administrative Aufgaben in den Unternehmen können ins Homeoffice wechseln, aber die Produktion läuft nun einmal vor Ort. Eine Zerspanungsmaschine können Sie nicht von zu Hause aus bedienen.

Was fordern die Arbeitgeber?

Die Frage, wer die Kosten für die Tests in den Betrieben übernimmt, ist bisher überhaupt nicht thematisiert worden. Nach meiner Überzeugung muss der Staat dafür aufkommen. Es ist mittlerweile so, dass die Unternehmen ihren ungeimpften Mitarbeitern fünf Tests pro Woche anbieten müssen, damit die Arbeit überhaupt erledigt werden kann. Teilweise beauftragen sie dafür externe Dienstleister. Das erhöht die Kosten für die Betriebe enorm. Die gesamte Kostenschätzung von 1,3 Milliarden Euro, die ursprünglich für die vorgeschriebenen zwei Tests pro Woche in den Unternehmen von der Bundesregierung angesetzt wurden, sind längst Makulatur. In Österreich erstattet der Bund den Unternehmen eine pauschale Summe von 10 Euro pro Test, das wäre beispielgebend auch für die Bundesrepublik Deutschland.

