Architektenkammer bietet Vorträge über das Restaurieren an

Hannover

Die Ausstellung „Architektur ist Medizin“ in der Architektenkammer Niedersachsen, die sich mit dem restaurierten Sanatorium Barner im Harz befasst, wird bis zum 8. November verlängert. Zugleich startet an diesem Dienstag (22. 10.) eine Vortragsreihe zum Thema Restaurierung: Um 13 Uhr sprechen die Architektin Anke Fritzsch, Projektleiterin bei David Chipperfield Architects, und Christina Krafczyk, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege, im Hörsaal C050 in der Fakultät für Architektur und Landschaft der Leibniz Universität Hannover, Herrenhäuser Straße 8, über die Wiederherstellung des Hauses. Bis zum 7. November laufen weitere Vorträge etwa zur Restaurierung historischer Fenster, und es wird ein Atelier für historische Tapeten ebenso vorgestellt wie die Arbeit eines Polsterers. Das gesamte Programm findet sich auf der Internetseite der Architektenkammer aknds.de.

Von Bert Strebe