Die CDU-Landtagsfraktion will offenbar die Pläne der rot-schwarzen Landesregierung beim Artenschutz ausbremsen. Nach HAZ-Informationen ist die CDU-Fraktion nicht bereit, den vom Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf von Umweltminister Olaf Lies ( SPD) in den Landtag einzubringen. Für einen Fraktionsentwurf soll neben Lies auch Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) plädiert haben.

Längere Beratungen

Wenn die Regierung das umstrittene Gesetz selbst einbringt, dauern die Beratungen voraussichtlich länger, weil dann auch die betroffenen Verbände angehört werden müssen. Lies hatte zuletzt erklärt, er strebe den Januar 2021 für die Verabschiedung an. Laut CDU dürfte es jetzt eher April werden. „Der zeitliche Druck ist für die Fraktion nicht nachvollziehbar“, sagte ein Abgeordneter nach einer Sondersitzung der Fraktion am Dienstag, an der auch der Umweltminister teilnahm, der HAZ. Auf zwei oder drei Monate komme es jetzt nicht an.

120 Millionen Euro eingeplant

Lies drängt beim sogenannten Niedersächsischen Weg, für den das Land rund 120 Millionen Euro eingeplant hat, auf eine schnelles Verfahren, um das parallel laufende Volksbegehren Artenvielfalt zu stoppen, dass vor allem von Grünen und Naturschutzbund Niedersachsen ( Nabu) betrieben wird. Die CDU geht allerdings davon aus, dass die Initiatoren das recht erfolgreich angelaufene Volksbegehren gar nicht stoppen wollen. „Ich unterstelle den Grünen, dass sie weiter Stimmen sammeln“, sagte ein CDU-Vorstandsmitglied.

Grüne erneuern Kritik

Am Dienstag erneuerten Grüne und Nabu ihre Kritik „Der Niedersächsische Weg hat noch deutliche Lücken“, erklärte Grünen-Landeschefin Anne Kura. Wesentliche Punkte für mehr Artenvielfalt seien nicht im Gesetzentwurf enthalten. „Faule Kompromisse zum Artenschutz werden wir nicht akzeptieren“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. „Was noch fehlt, sind die Verordnungen und Programme, ohne die ein bedeutender Teil der Gesetze für den Artenschutz wertlos wären“, erklärte Nabu-Landeschef Holger Buschmann.

