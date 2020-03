Hannover

Viele Arten in Niedersachsen sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht: Insekten, unter ihnen Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, genauso Wirbeltiere wie Vögel und Fledermäuse sowie heimische Wildpflanzen. Das beklagen Naturschutzverbände, die jetzt die rot-schwarze Landesregierung mit einem Volksbegehren dazu zwingen wollen, mehr für den Artenschutz zu tun. Das Bündnis aus 50 Organisationen, das auch Änderungen im Wasser- und Waldgesetz fordert, will seine Pläne am Montag in Hannover präsentieren.

Doch in Niedersachsen versucht die große Koalition offenbar, das Volksbegehren noch abzuwenden. Hinter den Kulissen wird bis zuletzt verhandelt. Wie es heißt, passt der SPD das Volksbegehren unter anderem deshalb nicht, weil die daran beteiligten Grünen sich einen möglichen Erfolg auf die Fahnen schreiben könnten. Grünen-Landeschef Hanso Janßen hatte jüngst kritisiert, dass die Landesregierung bei Weitem nicht genug unternommen habe, um das Artensterben in Niedersachsen zu stoppen. Die CDU lehnt zu starke Einschnitte für die Landwirtschaft ab.

Feilschen um Millionen

Umweltminister Olaf Lies ( SPD) soll nach HAZ-Informationen jetzt mehr Investitionen des Landes in Naturschutzmaßnahmen zugesagt haben, um vor allem die beiden großen Verbände Nabu und BUND milde zu stimmen. Der Nabu etwa fordert eine Verdoppelung der Ausgaben des Landes für den Naturschutz um rund 70 Millionen Euro auf dann 140 Millionen Euro jährlich. Das Angebot von Lies soll nach HAZ-Informationen bei etwa 62 Millionen Euro liegen – etwa für Insektenschutz, Gewässerrandstreifen und Natura-2000-Schutzgebiete.

Lies betonte, dass der Arten- und Naturschutz für ihn als Umweltminister ganz oben auf der politischen Agenda stehe. „Ich bin überzeugt, dass sich Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft am besten gemeinsam mit allen Beteiligten an einem Tisch finden lassen. Volksbegehren können das nicht leisten“, sagte er der HAZ. Sowohl finanziell als auch politisch gebe es noch „objektive Hemmnisse auf dem Weg zu einer umfassenden Einigung“. Wichtig sei am Ende, sowohl mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden als auch mit der Landwirtschaft zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.

Lies : An mir wird Einigung nicht scheitern

„Aus meiner Sicht gibt es keine Punkte, auf die man sich nicht einigen könnte“, erklärte Lies. An seiner Kompromissbereitschaft werde keine Einigung scheitern. „Aber ich sage auch: Die lebenswichtigen Fragen von Natur- und Umweltschutz dürfen nicht parteipolitisch instrumentalisiert werden.“

Der Nabu ist nach eigenen Angaben bereit, sich mit dem Land zu einigen. „Wenn die Landesregierung aufspringt, habe ich nichts dagegen“, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Man sei gespannt auf Angebote. Buschmann sprach von einem „dramatischen Artensterben“ auch in Niedersachsen. „Das ist wirklich heftig, was da draußen passiert. Genauso heftig wie der Klimawandel.“

Erfolgreich in Bayern

In Bayern war ein Volksbegehren zum Artenschutz bereits erfolgreich. Die Initiative „Rettet die Bienen“ konnte vor einem Jahr 1,7 Millionen Unterschriften sammeln. In Niedersachsen sind etwa 650.000 Unterschriften für einen Erfolg nötig.

Von Marco Seng