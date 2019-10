Hannover

Gesetzliche Versicherte müssen teilweise lange auf Arzttermine warten. Trotz einer Gesetzesreform der Bundesregierung, die zu schnelleren Terminen und mehr Sprechstunden führen soll. Die Krankenkassen machen deshalb erneut Druck und fordern flexiblere Öffnungszeiten von Arztpraxen und den verstärkten Einsatz von Videosprechstunden. Unterstützung kommt aus der niedersächsischen Landespolitik.

Kassen: Ärzte müssen flexibler werden

„Die niedergelassenen Ärzte verdienen mit den Versicherten gutes Geld – und sie sind wahrscheinlich die einzige Berufsgruppe, die aufgrund gesetzlicher Regelungen faktisch jedes Jahr steigende Honorare bekommt“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand vom Krankenkassen-Spitzenverband (GKV), unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Versicherten dürfen zu Recht erwarten, dass sich die Öffnungszeiten der Praxen nach ihren Bedürfnissen richten.“

„Die Praxen sind Mittwoch- und Freitagnachmittag oder am frühen Abend fast alle gleichzeitig geschlossen, am Samstag sowieso“, kritisierte Stoff-Ahnis. Die Ärzteschaft sei dringend gefordert, mit der Zeit zu gehen und über mehr Flexibilität und Koordination untereinander die Versorgung der Patienten zu verbessern. „Im Zeitalter der Online-Kommunikation erwarten die Versicherten, dass ihnen auch online per Videosprechstunde geholfen wird“, sagte Stoff-Ahnis. Die Videosprechstunde dürfe kein Sonderservice sein, sondern müsse Alltag werden.

CDU für Flexibilisierung und Videosprechstunden

„In Zeiten voller Notaufnahmen lohnt es sich, über die Flexibilisierung der Öffnungszeiten von Arztpraxen zu sprechen“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Volker Meyer, der HAZ. „Flexiblere Öffnungszeiten könnten gerade Arbeitnehmern den Arztbesuch erleichtern, wenn sie keinen akuten Notfall haben.“ Im ländlichen Raum könnten Videosprechstunden eine Möglichkeit sein, den Menschen ohne lange Wege einen Arzttermin zu ermöglichen.

„Die Videosprechstunden sind eine absolut sinnvolle Ergänzung, wobei sichergestellt sein muss, dass diese genauso vergütet werden, wie die herkömmlichen Leistungen“, sagte die FDP-Gesundheitspolitikerin Sylvia Bruns. Flexiblere Öffnungszeiten würden nur dann zu mehr Terminvergaben führen, wenn die Budgetierung aufgehoben werde. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz regte an, Privatpatienten außerhalb der regulären Sprechstunden zu behandeln. „Das könnte Entlastung bringen.“ Die Videosprechstunden seien eine gute Ergänzung. Wichtig sei aber immer: „Die Qualität darf nicht auf der Strecke bleiben.“

Ärzteschaft verärgert über Spahn-Gesetz

Der Bundestag hatte im Frühjahr das sogenannte Terminservice-Gesetz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) verabschiedet. Darin wird unter anderem geregelt, dass die Ärzte ihre Sprechstundenzeiten von mindestens 20 auf 25 Stunden pro Woche ausweiten müssen. Zusatzleistungen der Ärzte wie offene Sprechstundenzeiten oder die Vermittlung von Patienten zu Fachärzten sollen besser vergütet werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatte das Gesetz als Beleidigung für die „Würde eines ganzen Berufsstandes“ abgelehnt. Die Ausweitung der Sprechstundenzeiten sei ein Eingriff in die Praxisstruktur aller niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten", hatte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch beklagt. Der geplante staatliche Eingriff in die Praxisorganisation führe nicht zu mehr Arztterminen.

