Für die Bergung des in der Asse bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel versenkten Atommülls wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bis 2033 mindestens drei Milliarden Euro aufwenden. Diese Zahl nannte der Technische Geschäftsführer der BGE, Thomas Lautsch, am Freitag in einer Onlinekonferenz. Lautsch sprach von einem „großen Investitionsprogramm für den technischen Umweltschutz“, das man in den nächsten zwölf Jahren in der Region plane. In der Asse, einem ehemaligen Salzbergwerk, lagern 126.000 Fässer schwach- und mittelradioaktiven Mülls, die frühestens ab dem Jahr 2033 herausgeholt werden sollen.

Umstritten ist vor allem das Zwischenlager

Mehr als eine Milliarde Euro würden in die Stabilisierungsarbeiten für das Bergwerk investiert, das seit Jahren abzusaufen droht – gut 100 Millionen Euro jährlich, skizzierte Lautsch. Gut 700 Millionen Euro würden für das noch zu bauende Rückholbergwerk benötigt, das neben der bestehenden Anlage entstehen soll. Eine weitere Milliarde Euro soll für das geplante Zwischenlager ausgegeben werden, in das der geborgene Atommüll verbracht werden soll. Dieses Lager, einige Hundert Meter von der alten Anlage entfernt, ist in der Region besonders umstritten. Anwohner hätten lieber ein Lager fernab der Region, die BGE will lange, riskante Atomtransporte hingegen unter allen Umständen vermeiden. Man werde den Planungsprozess für das Zwischenlager noch einmal „durchleuchten“, kündigte BGE-Chef Thomas Studt an: „Es gibt einen Moment des Betrachtens, aber keinen Stopp.“

Nach den bisherigen Plänen der BGE, die aber noch Schritt für Schritt genehmigt werden müssen, soll 2033 mit dem Herausholen des Mülls begonnen werden. Der neue, hochmoderne Schacht, mit dem der Atommüll geborgen werden wird, soll 2028 fertiggestellt werden – vorausgesetzt, die Planungen werden schnell genehmigt. An der Planung zur Räumung soll die Öffentlichkeit auch in Corona-Zeiten beteiligt werden, teilte die BGE mit. Als zentrales Element der frühen Beteiligung werde es am 26. März eine Onlinekonferenz geben.

Von Michael B. Berger