Remlingen bei Wolfenbüttel

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hat mehr Transparenz beim geplanten Verfahren der Rückholung des Atommülls aus der Asse gefordert. „Es muss zu einer schnellen Umsetzung der sichtbaren Arbeiten kommen“, sagte Lies auf einer Bürgerversammlung in Remlingen. Dort beschwerten sich am Montagabend viele Bürger, dass auch nach zehn Jahren Planung noch nicht viel geschehen sei. Vor zehn Jahren war beschlossen worden, den in der Asse versenkten Atommüll aus dem maroden Bergwerk zu holen.

Unklar, wann die Räumung beginnt

Die Bürgerversammlung war ungewöhnlich stark besucht. Viele der besorgten Anwohner fanden überhaupt keinen Platz, Lies musste sich erst durch eine spontane Demonstration von Bauern schleusen, die aber nichts mit der Asse-Problematik zu tun hatte, sondern mit Umweltauflagen für die Landwirte. In der Asse lagern 126.000 Fässer schwach- und mittelradioaktiven Mülls, von denen aber nicht klar ist, wann sie aus dem Bergwerk geholt werden können. Bislang ist nur vage erklärt worden, die Rückholung könne ab Mitte der Dreißigerjahre dieses Jahrhunderts geschehen. Lies wie auch der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Stefan Studt, betonten, an der geplanten Rückholung gebe es keinen Zweifel. Lies gab aber zu erkennen, dass er den Ärger der Bürger über die intransparente Zeitplanung verstehe: „Ein Zeitplan ist dringend erforderlich, in dem jeder Sanierungsschritt verfolgt werden kann.“

Von Michael B. Berger