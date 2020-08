In Würgassen soll nahe Niedersachsen ein atomares Logistikzentrum entstehen. Der Bund will dort schwach- und mittelradioaktiven Abfall für die Endlagerung in Schacht Konrad bei Salzgitter vorbereiten. Dagegen protestieren nicht nur die betroffenen Landkreise und die Grünen – sondern auch ein prominenter CDU-Mann.