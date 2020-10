Atomtransport: Ein Castor rollt durch Niedersachsen

Hannover

Der nächste Castor-Transport aus Großbritannien ist auf dem Weg nach Deutschland. Sowohl die für den Atomtransport zuständige Gesellschaft für Nuklearservice (GNS) als auch beobachtende Atomkraftgegner bestätigten, dass sich die sechs Castorbehälter mit ihrer hochradioaktiven Fracht inzwischen an Bord eines Schiffes auf hoher See befänden und Kurs auf Richtung Deutschland genommen hätten. Die Forderungen sowohl der Polizeigewerkschaften als auch des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius ( SPD), den Castortransport wegen der zweiten Welle der Corona-Epidemie zu verschieben, haben keine Wirkung gezeigt.

Mahnwachen in Nordenham

„Das Schiff wird in den nächsten Tagen in einem deutschen Seehafen festmachen, wo die Behälter für den Weitertransport ins bundeseigene Zwischenlager in Biblis vom Schiff auf Eisenbahnwaggons umgeladen werden“, teilte die GNS am Mittwoch mit. Silke Westphal von der Anti-Atominitiative „Castor stoppen“ rechnet damit, dass das Schiff am Sonnabend im niedersächsischen Nordenham anlegen wird. Dort werden die sechs Castorbehälter auf Waggons geladen. Die Anti-Atominitiative bedauerte, dass die Bundesregierung nicht auf die Bedenken eingegangen ist. Sie will am Sonnabendnachmittag in Nordenham wie auch an anderen Punkten gegen den ihrer Ansicht nach unsinnigen Transport demonstrieren.

Anzeige

Von Polizeibooten und Protesten begleitet legt der Atomfrachter „Atlantic Osprey“ am im November 2012 am Ro-Ro-Terminal in Nordenham an. Auch dieses mal rechnen Anti-Atominitiativen damit, dass das Schiff aus Sellafield Nordenham ansteuern wird. Quelle: Ingo Wagner/dpa

„Wir finden es verantwortungslos, das jetzt so durchzuziehen“, sagte Westphal der HAZ. Man habe auch in den Initiativen diskutiert, wie man den Transport „coronagerecht“ begleiten könne und habe schon früh auf Camps, Volksküchen oder ähnliches verzichtet, um nicht selbst zur Verbreitung des Virus beizutragen. Der Transport wird nach den Informationen der Castorgegner voraussichtlich von Nordenham Richtung Hannover fahren und dann über Göttingen, Kassel um Frankfurt herum nach Biblis gelangen.

Noch 19 Behälter werden folgen – irgendwann

Der Castortransport nach Biblis sollte ursprünglich bereits im Frühjahr stattfinden, war damals aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Eine Transportgenehmigung durch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) besteht bis zum 31. Dezember. Der Castortransport wird nicht der letzte sein, denn insgesamt müssen nach gültigen Verträgen noch 25 Behälter aus Frankreich und Großbritannien zurückgenommen werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Sie wurden bis 2005 zur Wiederaufarbeitung ins britische Sellafield und ins französische La Hague gebracht. Bis 2011 wurden die meisten dieser Atombehälter ins niedersächsische Zwischenlager Gorleben gebracht, wo jetzt 113 Behälter stehen. Im Vorfeld der neuen Endlagersuche einigte sich jedoch eine Mehrheit von CDU, SPD und den Grünen darauf, die Castoren auch in anderen Zwischenlagern unterzubringen.

Polizei hat jetzt schon 47 Infizierte

Es wird mit einem massiven Polizeiaufgebot zur Begleitung des Transportes gerechnet. Die beteiligten Unternehmen und Institutionen hätten im Zuge der Infektionszahlen umfassende Vorsorgekonzepte und Hygieneregeln für alle Phasen des Transports erarbeitet, hieß es bei der GNS. „Angesichts des steigenden Infektionsgeschehens finden wir den Transport nach wie vor unverantwortlich“, meinte der niedersächsische Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Dietmar Schilf. Bereits jetzt habe man 47 Infizierte bei der niedersächsischen Polizei. „Die Einsatzkräfte geben sich die allergrößte Mühe, Massenunterbringungen zu verhindern und für sonstigen Schutz zu sorgen – aber man hätte den Transport auch ins nächste Jahr schieben können.“

Von Michael B. Berger