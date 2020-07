Schon der römische Historiker Tacitus erwähnte das Städtchen Lingen an der Ems. Dort habe der germanische Stamm der Ampsivarier gesiedelt, was so viel wie „Ems-Männer“ heißen soll, schrieb der altrömische Historiker. Dann fiel der Ort mehr oder weniger der Vergessenheit anheim. Bis sich im Juli 2019 die große Hitze auch über das flache Emsland legte und Lingen bundesweit geradezu zum Glühen brachte. 42,6 Grad. Niedersachsen-Rekord, Norddeutschland-Rekord, Deutschland-Rekord. Lingen stellte die heißesten Orte Dunkeldeutschlands ebenso in den Schatten wie die schwülsten Rhein-Niederungen im Süden. 42,6 Grad. Markt und Gassen war’n verlassen, matt durchlüftet jedes Haus. 42,6 Grad – „nirgendwo anders wurde jemals in Deutschland eine höhere Temperatur gemessen“, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) diese Woche und fährt fort: „Aber seit ein paar Wochen liegt der Hitzerekord auf Eis, wenn man das so sagen darf.“

Die unerbittliche Welt der Öchsle-Grade

Darf man natürlich nicht so sagen. Hitzerekorde, die auf Eis liegen, schmelzen wie zu schnell geschriebene Texte bei 180 Grad in der Backröhre. Aber was um aller Welt treibt den Deutschen Wetterdienst dazu, den bewährten Rekordmesspunkt Lingen, jener Stadt, die das erste deutsche Kernkraftwerk ihr eigen nennen konnte, vom Netz zu nehmen? Die Station liege „in einer von Bäumen umgebenen Senke“, berichtet die dpa, „ein Freizeitbad direkt daneben“. Treibt das die Temperaturen in die Höhe? Wir wissen es nicht. Und was tut der Wetterdienst? Er misst und misst und misst und vergleicht. Und erklärt: Man habe auch vor einiger Zeit eine Messstation in der Innenstadt von Freiburg vom Netz genommen, weil die wegen ihrer verdichteten Lage keine repräsentativen Werte für die gesamte Region geliefert habe. Ist das für Lingen ein Trost? O, wie ungerecht ist diese unerbittliche Welt der Celsiuswerte und Öchslegrade!

Von Zwergen und Sitzriesen

Vermutlich genauso ungerecht wie Umfragewerte. Da regiert die SPD nun wacker vor sich hin und erreicht never-ever Rekordwerte, weil Mutti den Laden schmeißt und alle meinen, sie treffe schon den rechten Ton. Tut sie auch, aber ist auch bald weg. Norbert Walter-Borjans hat vor Monaten mal gesagt, die SPD brauche da gar keinen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Da war er aber noch nicht SPD-Bundesvorsitzender und kandidierte noch gegen Olaf Scholz. Nun ist Walter-Borjans Parteivorsitzender und Scholz wird wohl Kanzlerkandidat, weil sich die SPD doch „nicht verzwergen sollte“, wie der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte meinte. Der ist ein Sitzriese und muss es wissen ...

Und sonst? Nimmt der Wolfsbarsch nach einer neuen Studie „nur wenig Mikroplastik im Muskel auf“, wurde die jüngste Befragung zur Zukunft der Pflegekammer erneut gestoppt und soll dafür der „Niedersächsische Weg“ laut Auskunft des hannoverschen Umweltministeriums Fahrt aufnehmen. Ein Weg, der Fahrt aufnimmt ... Was leben wir doch in schnelllebigen, rekordverdächtigen Zeiten. Nur die Ampsivarier, von denen Tacitus berichtete, sind die Gebissenen. In Lingen an der Ems.

Von Michael B. Berger