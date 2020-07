Hannpver

Siehe, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ein Rocker hat jetzt im abgelegenen Cadenberge eine wertvolle Bibel zurückgegeben. Die war gestohlen worden und galt für fünf Jahre als verschollen. Die wertvolle Heilige Schrift einfach zu behalten, sei ihm wie ein „schlechtes Omen“ erschienen, gestand der Rocker. Wir finden diesen Sinneswandel dank des Omens ganz wunderbar. Denn wann stößt man sonst in unser durchrationalisierten, eiskalten Welt noch auf Reue, Rückgabe und Spuren des Unendlichen? Vermutlich am ehesten in Rockerkreisen.

Meinungsforscher ersetzen den Vogelflug

Dagegen suchten in früheren Jahrhunderten auch die Vertreter der höheren Stände ständig nach guten oder schlechten Omen – Vorhersagen, die einem mitteilten, wie eine Sache wohl ausgehen würde. Eine Angelegenheit, die man heute Meinungsforschern oder Personalberatern überlässt. Der große Feldherr Wallenstein hingegen fragte vor militärischen Entscheidungen seinen Astrologen Seni, heute eher bekannt aus Kreuzworträtseln. Doch der saß nicht nur auf seinen vier Buchstaben, sondern war auch Leibarzt des großen Wallenstein. Aber was sind die Omen heute, wo Kometen sogar über Niedersachsen fotografiert werden können und der Vogelzug vollends seiner mythologischen Kraft beraubt ist? Fragen über Fragen.

Die SPD macht was mit Pferden

Ist es ein schlechtes Omen, dass man der neuen SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken unterstellt hat, ein Alpaka nicht von einem Pferd unterscheiden zu können? Auf jeden Fall kein gutes. Esken wollte witzig sein oder zumindest ironisch und twitterte ein Foto mit den Anden-Kamelen unter dem Motto „Mach was mit Pferden“, das wiederum zuvor SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ausgegeben hatte – um sich über Grünen-Chef Robert Habeck lustig zu machen, der sich kürzlich mit Pferden ablichten ließ. Wie vieles in der SPD ging auch dieser Spaß daneben. Viele dachten, Esken könne tatsächlich kein Kamel von einem Pferd unterscheiden. Dabei hat sie sich nur einen Scherz erlauben wollen. Fazit: Vielleicht war diese ganze Vorsitzendenwahl der SPD ein Scherz. Zumindest kein gutes Omen...

Passt Söder nach Helgoland ?

Sicherlich kein schlechtes Omen waren die Bilder, die der Fürst der Finsternis in Bayern, ja richtig, Markus Söder, diese Woche mit der Kanzlerin in die Welt schickte. Pracht pur, hinten Schloss und Berge, vorne das Politikerduo. „Mein Platz ist in Bayern“, raunte Söder auf die Frage, ob er denn Kanzlerin werden wolle, in dieses oder jenes Mikrofon. Und angesichts der Schönheit von Bayerns Schlössern, Seen und Bergen wünschen wir ihm, dass er möglichst lange in Bayern bleibt. Sicherlich, und da geben wir ihm recht, bieten der tiefe Süden und der hohe Norden Deutschlands die herrlichsten Urlaubsorte. Söder hat jetzt angekündigt, die Insel Helgoland heimzusuchen. Das gibt auch schöne Bilder: ein Schwarzer vor den roten Felsen Helgolands, langer Lulatsch vor der Langen Anna. Dabei heißt das Inselmotto doch: „Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand, das sind die Farben von Helgoland.“

Von Michael B. Berger