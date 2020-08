xxxx

Oh, oh, oh. Ob das gut geht? Der Bund Deutscher Karneval warnt schon. Wenn alle Veranstaltungen abgesagt werden würden, könne dies zu einem „wilden, unorganisierten Karnevalstreiben“ führen ... Dann können sich die Erreger noch unkontrollierter der Volksmassen bemächtigen. Von wegen: Man wird doch noch husten dürfen. Von wegen: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Nichts bleibt, wie es ist, wenn der Erreger naht. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dem das alles unendlich leidtut, holt alte Fotos aus dem Spind, die ihn als Jugendkarnevalsprinzen Jens I. zeigen. Mit Prinzessin Sonja I. Eine Zeitung entdeckte sogar das K-und-K-Prinzip. „Vom Karnevalsprinzen zum überzeugten Konservativen“, titelte sie. Eine wirklich stramme deutsche Karriere. Nur fragen wir uns manchmal, ob der Rollenwechsel wirklich gelungen ist ...

Kaserniert alle Jecken

Aber ohne Frage: Als Bundesgesundheitsminister hat Spahn seine Berufung gefunden, steht niemals auf der (Prinzen-)Rolle, sondern regiert mit der Infektionsschutzverordnung entschlossen das Land. Und seiner Entscheidung, große Karnevalsveranstaltungen in diesem und Anfang kommenden Jahres abzusagen, können wir von diesem Ort nur beipflichten – auch wenn das karnevalswütige Saarland mit dem Anschluss an Frankreich liebäugelt, Reunion. Wir fordern schon seit 20 Jahren von dieser aberwitzigen Stelle aus die Abschaffung des Straßenkarnevals in Norddeutschland, die Kasernierung aller Jecken und hohe Geldbußen fürs Schunkeln, Umarmen und Absingen karnevalesker Lieder. Doch niemand hat unserer Forderung entsprochen, in Braunschweig gab es sogar Widerspruch. Da muss erst ein Virus kommen, bis der Spaß vorbei ist. Ganz Schlaue haben schon empfohlen, Karneval „mit Abstand“ und ohne Alkohol zu feiern. Aber das wäre wie Suppe ohne Salz, die norddeutsche Tiefebene ohne Watt und Magerrasen oder die SPD ohne innerparteiliche Kontroversen.

„Rettet das Zigeunerschnitzel “

Es geschehen in diesen Wochen wirklich noch Zeichen und Wunder. Ein niedersächsischer Lebensmittelhersteller hat angekündigt, eine ziemlich volkstümliche Gewürzsoße umzubenennen. So soll es künftig keine „Zigeunersoße“ mehr geben. Der große Kabarettist Gerhard Polt hat schon vor Jahrzehnten in seinen Betrachtungen über das „ Zigeunerschnitzel“ angemahnt, dass wir von Sinti und Roma sprechen sollten. Und während Publizisten wie Peter Hahne sogar in Büchern aufrufen „Rettet das Zigeunerschnitzel“, ist es von der Speisekarte der hannoverschen Rathauskantine längst gestrichen. Herrje, haben wir denn keine anderen Probleme? Hat auch Romani Rose kürzlich erklärt. Der Antiziganismus in Europa sei doch ein wesentlich größeres Problem als solche Soßen.

Wir lernen wenig

Und sonst? Wurde diese Woche der aktuelle Kopfschmerzreport der Techniker-Krankenkasse veröffentlicht. Danach würden in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland die meisten Schmerzmittel verabreicht, während Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg im unteren Mittelfeld lägen. Und was lernen wir daraus? Eigentlich wenig. Aber nutzloses Wissen ist gerade in karnevalsfreien Corona-Zeiten irgendwie tröstlich.

Von Michael B. Berger