Aus meinem Papierkorb: Von Falltürmen und Bannsprüchen

Ach, liebe Papierkorbfreunde, lasst uns in diesen kriegslüsternen Zeiten doch nach Bremen ziehen. Dort stehen zwei Falltürme, wie die Deutsche Presseagentur berichtet, in denen man für Sekunden etwas erzeugen kann, von dem nicht nur Übergewichtige träumen: Schwerelosigkeit. Vor allem bei Weltraumforschern, die sich nicht mal so eben ins All beamen können, sind die Falltürme beliebt. Hier kann man vermittels von speziellen Aufzügen schnell die Erdanziehungskraft überwinden und für einen Moment die Schwerelosigkeit erreichen – ein Zustand, den man sich derzeit sehnlich wie nichts anderes wünscht. Im großen, 146 Meter hohen Fallturm gibt es, berichtet die dpa, sogar noch etwas gänzlich Unwissenschaftliches: Bremens höchstes Trauzimmer. Eine „Hochzeit zwischen Himmel und Erde“ verspricht die Forschungseinrichtung.

Ab in den Fallturm mit Schröder?

Wo wir grade bei Schwerelosigkeit sind: Im freien Fall der öffentlichen Meinung befindet sich derzeit Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Und Hannovers SPD, in der sich viele befinden, für die Marie-Agnes Strack-Zimmermanns Spruch über Kevin Kühnert zutreffen könnte („nicht die hellste Kerze auf der Torte“), möchte Schröder am liebsten in den Fallturm schieben, vierteilen oder zumindest aus der Stadt und der Partei weisen lassen, was trotz der zweifellosen Ignoranz des Ex-Politikers doch etwas übertrieben zu sein scheint. Aber Hannovers SPD war noch nie groß darin, differenziert vorzugehen und die sogenannte Kirche im Dorf zu lassen. Was Hannover ohne Zweifel ist. Zumindest im Weltmaßstab betrachtet.

Übrigens haben Hobbyarchäologen jetzt herausgefunden, dass sich auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Jahr 2018 in einem Gifhorner Windmühlenmuseum positiv über Russland und die Russen und negativ über die damalige Wirkung von Sanktionen ausgesprochen haben soll. Vier Jahre vor dem Putin-Krieg gegen die Ukraine. Skandal! Sollte nicht Weil deshalb sein Amt zur Verfügung stellen?

Spaß beiseite: Weil bleibt natürlich, auch wenn er mit zwei Amtszeiten auf der nach oben offenen Putin-Skala schon ziemlich weit nach oben gerückt ist. Aber das Schlimme: Weil verdankt sein Amt offenen und freien Wahlen (und wir haben keinen Medwedew, der zwischenzeitlich einspringen könnte). Sollte man dafür nicht die Niedersachsen in Lach-Haft nehmen oder andere Sanktionen verordnen, etwa die gebührenpflichtige Mitgliedschaft in einem Braunschweiger Karnevalsverein?

Wenigstens eine gute Nachricht

Immerhin kann man dank der fürchterlichen außenpolitischen Nachrichten froh sein, dass die Landesregierung und wir nicht mehr ausschließlich über Corona reden müssen, von dem die sogenannten Impfzweifler meinen, es sei ein völlig herbeigeredetes Problem. Vermutlich sind auch die Schurkereien Putins nur ein eingebildetes Problem, das die Ukrainer jetzt ausbaden müssen. Immerhin gibt Niedersachsens Kultusminister Tonne jetzt den Schülerinnen und Schülern für Solidaritätsdemonstrationen für die Ukraine schulfrei. Und das ist in dem ganzen Schlamassel doch endlich mal eine positive Nachricht. Denn wie sagten noch die alten Lateiner? Nicht für die Schule sondern fürs Leben lernen wir!

Von Michael B. Berger