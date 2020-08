xxx

Na, das nennen wir doch eine charmante Idee: Seitdem das klassische Abendmahl mit Gemeinschaftskelch und Oblate wegen Corona und Ansteckungsgefahr in den evangelischen Kirchen aus dem Programm gestrichen ist, bietet eine Vikarin im friesischen Sande bei Wilhelmshaven eine neue Form an. Sie bereitet das Abendmahl als „Gartendinner“. „Mit gedeckten Tischen wie im Restaurant und einer Menükarte“, berichtet der Evangelische Pressedienst. Und die Texte zum Mitsprechen würden auf einer „Menükarte“ serviert. Die Szene unter freiem Himmel solle an das letzte Abendmahl im Garten Gethsemane erinnern, heißt es weiter. Danach, wir erinnern uns vage, kam es allerdings für den Gastgeber ganz dicke. Verhör, Verhöhnung, Kreuzigung. Nichts für Feinschmecker, Menükarten oder heitere Gedanken in frischer Luft. Eher was für Kulturpessimisten.

Ach, Herr, der Sommer wird so groß ...

Aber als wären wir durch Corona, die Abstandsregelungen und den Mund-Nasen-Schutz nicht schon genug gestraft, warnt das niedersächsische Sozialministerium vor einer weiteren Gefahr – der Sommerhitze. Bitte erste Schwächegefühle ernst nehmen, trinken bis zum Umfallen (natürlich nichts Alkoholisches) und ein Kopfschutz tragen, rät das Ministerium. Besonders bei Glatzenbildung, fügen wir hinzu. Sonst drohen Hitzschlag oder Sonnenstich. Vor allem bei den Glatzen, von denen die meisten im rechten oder esoterischen Spektrum ohnehin einen Hau haben. Oder kann mir jemand den Sinn von Aluhüten erklären? Lieber nicht. Wir wechseln das Thema.

Manchmal können auch Fans ziemlich lästig sein, besonders, wenn es sich um Wissenschaftler handelt. Diese Erfahrung muss jetzt Greta Thunberg machen (Sie erinnern sich? Diese schwedische Halbwüchsige mit dem prophetischen Anspruch). Ein Mainzer Zoologe hat jedenfalls zu Ehren der Klimaaktivistin eine von ihm erstmals wissenschaftlich beschriebene Weberknecht-Gattung Thunbergia benannt. Weberknecht? Wohl nicht in Biologie aufgepasst. Das sind ziemlich eklige, gliederfüßige Spinnentiere, die zwar weder über Spinn- noch Giftdrüsen verfügen, dafür aber Stinkdrüsen haben und im Gegensatz zu sogenannten Webspinnen laut Lexikon sogar mit einem Penis über ein echtes Geschlechtsorgan verfügen sollen. Doch ich schweife ab. Übrigens wurde nach Thunberg auch noch eine Riesenkrabbenspinne aus Madagaskar benannt. Man gönnt sich ja sonst nix.

Nur Aluhut tut Glatzen gut ...

Warum werden die kleinen und großen Monster dieser aus den Fugen geratenen Welt eigentlich nicht nach Donald Trump benannt? Das wäre doch ein fairer Ausgleich, warum gilt bei Spinnen und Riesenkrabben nicht „ America first“? Zumindest chinesische Wissenschaftler, die der Großkotz aus dem Weißen Haus auf dem Kieker hat, sollten sich hier anstrengen. Aber vermutlich hat Trump überhaupt keine Fans, die zu wissenschaftlichen Anstrengungen in der Lage wären. Oder zu viele mit einem Aluhut auf der sonnengebräunten Birne. Ach, ich lass’ es lieber, es wird einfach zu heiß. Also Beine hoch und ruhig einatmen. Und ausatmen. Und einatmen ...

Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger