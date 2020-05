Hannover

Herrjemine, es gibt Bedrohungen, die man sich in diesen virenhaltigen Zeiten gar nicht klarmacht. Zum Beispiel die in europäische Gewässer vorgedrungene Rippenqualle. Schon ihr lateinischer Name klingt so bedrohlich, dass einem Böses schwant: Mnemiopsis leidyi. Das sprechen Sie mal klar und deutlich mit Mundschutzmaske aus: Mnemmmiiopsleidlich. Na gut, das lassen wir lieber. Aber diese Qualle, verharmlosend auch Meerwalnuss genannt, fresse bei der Besiedlung neuer Lebensräume sogar ihren eigenen Nachwuchs auf, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das sei auch die Erklärung, warum sich die invasive Art selbst im Winter vermehre, wenn es kaum etwas zu fressen gebe. Also erst laichen, dann fressen, dann wieder laichen – damit was vom Nachwuchs übrig bleibt. Kein passendes Familienmodell für den Standort Deutschland.

Die Jesus-to-go-Variante

Apropos Standort Deutschland: Zumindest im Gottesdienst wird es dank Corona in unseren Kirchen richtig ungemütlich. Kein Abendmahl mehr, nun gut, das lässt sich verschmerzen (die ökumenisch früher angestrebte Abendmahlsgemeinschaft zwischen Katholiken und Protestanten ist inzwischen einem Distanzmodell gewichen). Man könne zu Hause ja stattdessen ein „Do-it-yourself-Abendmahl“ einnehmen, heißt es, die „Jesus-to-go“-Variante gewissermaßen. Aber kein Gesang? Kein „Geh aus, mein Herz, und suche Freud‘“ mehr? Immerhin soll es noch Trauungen geben in den Kirchen, berichtet die dpa und spendet richtigen Trost: „Keine Sorge, der Bräutigam darf die Braut weiterhin küssen, dazu finden sich keine Einschränkungen in den Regeln.“ War es das, was die Kanzlerin mit „Öffnungsorgien“ meinte? Fragen über Fragen.

Keine Frage, was Alexander Gauland meinte, als er sagte, der 8. Mai als Tag der deutschen Kapitulation sei auch ein „Tag des Verlustes“. Na klar, die Ostgebiete weg, all‘ die schönen Gaue und Gauleiter. Und der Führer auch. Da befallen einen wie Gauland schon ambivalente Gefühle. Ein Jammer nur, dass allein das Erscheinen dieses Herrn immer wieder die gute, alte Tweedjacke in Verruf bringen kann.

Achtung, jetzt kommt das Positive!

Übrigens, dass wir in den Kirchen wie auch in den Stadien nicht mehr singen dürfen, hat auch etwas Positives. So wird man selbst bei Geisterspielen keine völlig unmusikalischen Fußballspieler mehr erleben müssen, die die Nationalhymne anstimmen. Ein gebrummter Haydn ist ohnehin sehr viel besser zu ertragen, am besten als Streichquartett.

Und sonst? Erleben wir unseren Ministerpräsidenten Weil derzeit auf allen Kanälen als den guten Corona-Onkel, der uns Tipps fürs Leben mit auf den Weg gibt. „Jetzt sind wir in einer neuen Phase, die wird nicht leichter werden, vielleicht sogar komplizierter.“ So ist es, recht hat er, der weise Landesfürst, der wie kein anderer so schön mit dem Kopf in die Kamera wackeln kann. Und in Zeiten wachsender Verunsicherung setzen wir noch eins drauf: Auch das Risiko, von herabfallendem Weltraumschrott erschlagen zu werden, ist nicht kleiner geworden, seitdem Elon Musk solche Teile gezielt ins All schießt.

