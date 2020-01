Hannover

Das ist die Lösung: Make love not war. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat ein Rezept gegen die grassierenden Anfeindungen von Politikern, Polizeipräsidenten und Polizistinnen gefunden. Weil forderte die Zuschauerinnen und Zuschauer der ZDF-Sendung „ Markus Lanz“ auf, sich ihren jeweiligen Politiker vor Ort zu schnappen, ihm einfach mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: „Toll, dass du das machst, herzlichen Dank dafür.“ Seitdem soll angeblich eine Woge der Behaglichkeit durch das Land Niedersachsen schwappen, deren Bewohner als sturmfest und erdverwachsen gelten. Toll, wie der Ministerpräsident das wieder einmal hinbekommen hat!

Gute Nachrichten von Steffi und Chris

In den Zustand prästabilierter Harmonie, den Weil in Hannover zum Regierungsprogramm erklärt hat, passt auch die Nachricht, dass seine Lammpatenschaft erste Früchte trägt. Bereits 2016 habe der Landesvater auf der Messe Euro-Tier die erste Lammpatenschaft übernommen, berichtet Wendelin Schmücker vom Förderverein der Deutschen Schafhaltung. Und das auf den Namen Steffi getaufte Patenschaf habe nun zum dritten Mal Nachwuchs bekommen. „Dieses Mal von Chris, dem Patenlamm der FDP-Fraktion“, berichtet Schmücker. Na also, es geht doch. Zwar hat die FDP nach der letzten Landtagswahl ein Gesprächsangebot Weils zur Koalitionsbildung verschmäht, doch reicht es in Niedersachsen immerhin zur Lämmchenbildung, wenn die Paten nicht im Stalle stehen. Vielleicht wären Lammpatenschaften auch geeignet, der SPD zu neuem Glück, Glanz und Ruhm zu verhelfen, obwohl Pate Weil hier eher von einem großen Orchester träumt, „das gelegentlich auch mal harmonisch spielt“. Allerdings gibt es bei der SPD – im Gegensatz zum „Titanic“-Bordorchester – recht viele, die hoffnungslos unmusikalisch bleiben.

Warum keine Lammpatenschaft für den Wolf?

Lange haben wir nichts mehr vom sogenannten Rodewalder Wolf gehört, dessen Abschussgenehmigung diesen Monat erneut verlängert worden ist und an dem schon ein südeuropäischer Trapper gescheitert sein soll, den das niedersächsische Umweltministerium hinter die Fichte schickte. Dessen Versuch, den Wolf zunächst mit Schlingfallen festzusetzen, dann mit einem DNA-Schnelltest zu identifizieren und schließlich per Schuss in die ewigen Jagdgründe zu versetzen, soll gescheitert sein, wie die Grünen in einer Landtagsanfrage frohlocken. Und zwar einfach deswegen, weil der Trapper zwar erfahren aber – im Gegensatz zum Wolf – ortsunkundig war. Könnte man den Wolf im Sinne der neuen niedersächsischen Harmonie nicht überreden, eine Lammpatenschaft zu übernehmen? Zumindest bei Jesaja 11,6 geht das: „Da wird derWolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern.“ Aber nur, wenn der Messias kommt.

Auf Herz und Leber geprüft

Die Überleitung zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist jetzt etwas heftig, obwohl es Kreise in der CDU geben soll, die mit Spahn messianische Hoffnungen verknüpfen. Immerhin hat er keinen Doppelnamen. Wir haben uns jedenfalls gefreut, dass Spahns staatlicher Organentnahmeplan breiten Widerspruch erntete. Denn man will schon selbst entscheiden, wem man dereinst die Leber, das Hirn oder die eigenen Nierchen überlassen will. Vom Herz ganz zu schweigen.

Von Michael B. Berger