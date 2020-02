Das ist die Stunde der Apokalyptiker und der Freunde des abendlichen Hamsterkaufes. Der/die/das Virus naht, und wesentliche Elemente unserer mühsam errungenen Leitkultur sind futsch. Donnerte noch Ex-Innenminister Thomas de Maiziere Burka-behangenen Einwanderern zu: „In Deutschland begrüßt man sich mit Handschlag“, so weichen heute selbst alte Bekannte zurück, wenn man sie mit ausgestreckter Rechter begrüßen will – die nackte Angst in den Augen. Und wer einmal in einer Kneipe genüsslich hüstelt und gut eingeübtes asthmatisches Schnaufen von sich gibt, wird betrachtet, als sei der Leibhaftige frisch aus Wuhan eingeflogen. Trost in diesen aufgeregten Zeiten verspricht nur der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) in seiner jüngsten Pressemitteilung: „Trotz Corona gute Beteiligung und tolle Stimmung beim Parlamentarischen Currywurstabend des GVN in Hannover.“ Wenn etwas allen Viren trotzt, dann ist es die Currywurst. Sie macht immun gegen noch so sensible Erreger.

Bettina Wulff schreibt

Wie jetzt den Übergang finden zu Bettina Wulff, die mit Currywurst eigentlich nicht so viel zu tun hat? (Die galt als Leibspeise eines anderen prominenten Hannoveraners). Wir erwähnen Bettina W. in dieser Kolumne auch nur, weil sie immer wieder in die Öffentlichkeit drängt und wieder einmal ein Buch geschrieben hat: „Anders als gedacht“. Nach „Jenseits des Protokolls“, das wirklich jenseits des Protokolls formuliert und geschrieben war, berichtet sie diesmal über kleine Alkoholtouren nach Grillerlebnissen, Rote Karten und über Gott, der offenbar eine Flatrate zu der Hannoveranerin hat. „Manchmal benutzt Gott unsere Gefühle, um uns auf eine neue Spur zu setzen. Manchmal klingelt das innere Telefon – und Gott ruft bei mir an.“ Herrjeh. Aber was da genau besprochen wurde, fällt für uns unter das Telefongeheimnis ...

Stephan Weil als Schornsteinfeger

Ob Gott zuweilen auch bei Stephan Weil anruft und ihn ermahnt, doch wieder in die katholische Kirche einzutreten, die er einst als Junger Wilder verließ? Wir glauben es nicht, auch weil nicht klar ist, ob Gott das deutsche Kirchensteuersystem gutheißt. Und ob sich die nächste Aktion von Weils Reihe „Arbeit und Dialog“ einer göttlichen Eingebung verdankt, ist auch nicht hinreichend belegt. Immerhin: Der Ministerpräsident wird zum schwarzen Mann, genauer zum Schornsteinfeger. Und wir sehen schon die wunderbaren Fotos vor uns, wie Weil am kommenden Mittwoch rußverschmiert in Schornsteinfegertracht einem Braunschweiger Schornstein entsteigt. Ein Roter als Glücksbringer – das hat doch was!

Spott in vielerlei Gestalt muss der MP übrigens ertragen, seitdem er sich mit einer etwas haarsträubenden Begründung („die Diskussion hängt doch allen inzwischen ziemlich weit zum Halse heraus“) zum Fan des Tempolimits bekehrt hat. Auch in der jüngsten Landtagssitzung fragten die Grünen nach Weils Haltung. Und der frühere FDP-Verkehrsminister Jörg Bode harrt noch in einer Landtagsanfrage auf eine Antwort Weils, warum aus dem Tempolimitgegner plötzlich ein Tempolimitbefürworter geworden ist. Vielleicht war es ja auch ein göttlicher Anruf, der anderen Eingeborenen der Region Hannover zuteil wurde.

Von Michael B. Berger