Hannover

In der Debatte um mehr Klimaschutz fordern die Grünen einen umgehenden Stopp aller Straßenbauprojekte in Niedersachsen. „Klimaschutz braucht die Mobilitätswende jetzt und keine neue Autobahnen“, sagte der Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel am Mittwoch im Landtag. Die Grünen verlangen unter anderem, den Bau der Küstenautobahn A20 und der Heideautobahn A39 einzustellen sowie die Planung für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover zu stoppen. „Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan war von Beginn an ein verkehrspolitischer Sündenfall“, sagte Schulz-Hendel.

Lies weist Vorstoß zurück

Von den anderen Fraktionen wurden die Grünen dafür heftig kritisiert. Für die Landesregierung wies Umweltminister Olaf Lies (SPD) den Vorstoß zurück. Es sei keine Lösung, den Autobahnbau einzustellen, sagte Lies. Die Entlastung durch A20, A39 oder A 26 sei dringend notwendig. Ziel sei es auch, überall im Land die gleichen Lebensverhältnisse zu schaffen. „Ohne eine gut ausgebaute Straßeninfrastuktur wird das nicht gelingen.“ Lies wies darauf hin, dass es auch gegen den Ausbau von Bahnstrecken im Land Widerstand gebe.

Ohne Wachstum kein Klimaschutz

„Sie wollen den Klimaschutz nutzen, um den Autobahnbau zu verhindern“, warf CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer den Grünen vor. „Mobilität ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.“ Als Beispiel nannte er den Bau der A31 im Emsland. Ohne Wachstum habe man auch kein Geld für den Klimaschutz. Bäumer betonte, dass zwei Drittel der Niedersachsen im ländlichen Raum lebten. „Straßen verbinden Menschen.“

Der SPD-Politiker Marcus Bosse warf den Grünen „pauschalen Aktionismus“ vor. „Klimaschutzziele müssen auch sozial gerechtet erzielt werden.“ Mobilität müsse bezahlbar sein. „Wir brauchen eher eine Beschleunigung“, sagte Bosse. Ein Baustopp würde mehr Staus schaffen und zu Umweltschäden führen. Eine Klimapolitik gegen den Autobahnbau sei einseitig und beschädige Wachstum und Wohlstand, kritisierte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode. „Sie nehmen die Klimadebatte, um ein Milieu der Grünen zu bedienen. Da machen wir nicht mit.“

Bundesweiter Aktionstag

Bei einem bundesweiten Protesttag hatten am vergangenen Wochenende Tausende Klimaaktivisten gegen den Straßenausbau und für die Verkehrswende demonstriert. In Hannover beteiligten sich rund 2500 Menschen an einer Fahrrad-Demo.

Von Marco Seng