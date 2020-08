Hannover

Wer jetzt ein Auto kauft, braucht oft Geduld. Das liegt nicht nur an Lieferschwierigkeiten der Hersteller, sondern auch an einem Engpass kurz vor dem Ziel: Viele Zulassungsstellen brauchen Wochen, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen – etwa in Hannover. Käufer, die in Berlin ein Auto zulassen wollen, bekommen nach der Onlineanfrage zum Teil Termine im November.

„Arbeitsplätze und Betriebe sind gefährdet“

Die Wartezeiten würden „zunehmend zu einer wirtschaftlichen Belastung für die Automobilwirtschaft“, warnten am Montag die drei großen Branchenverbände VDA, VDIK und ZDK. Sie vertreten die deutschen Hersteller, die ausländischen Marken sowie Händler und Werkstätten. „Arbeitsplätze und Betriebe sind gefährdet“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

„Als Folge der coronabedingten Einschränkungen in den Autohäusern und Zulassungsstellen stehen bei den Händlern derzeit Tausende Neu- und Gebrauchtwagen und können nicht an die Kunden übergeben werden“, sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA). „Die Folge sind große wirtschaftliche Schäden.“ Ein Sprecher vom Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) beschreibt die Kettenreaktion so: Solange die Autos auf dem Hof stehen, werden sie nicht bezahlt. Die Händler müssen ihre Vorfinanzierung bei der Bank weiterlaufen lassen und können wegen des ausgeschöpften Kreditrahmens keine weiteren Wagen anschaffen. Zudem fehlt der Platz zum Abstellen, und die Anmietung zusätzlicher Flächen ist teuer. „Die Pipeline ist verstopft.“

Deutscher Städte- und Gemeindebund kennt die Probleme

Beim Deutschen Städte- und Gemeindebund weiß man von „Problemen in ganz vielen Zulassungsstellen“. Zuerst habe der Lockdown die Arbeit praktisch lahmgelegt, nun gehe sie unter erschwerten Bedingungen weiter.

Auch in Hannover gibt es noch immer Probleme. „Die Zulassungsstellen in der Stadt und in den Umlandgemeinden haben einen Vorlauf von drei Wochen. Das ist zu lang“, sagt Heinrich Jacobi vom Autohaus Gessner & Jacobi. Manchmal könnten die Behörden den vereinbarten Termin nicht halten, dann müssten Kunden noch länger warten.

Hannover will zusätzliche Mitarbeiter einstellen

Die Situation sei noch nicht stabil, und die Rückstände seien erheblich, räumt Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) ein. Die Stadt will zusätzliche Mitarbeiter einstellen, um den Stau abzubauen. Man biete seit Ende vergangenen Jahres unter anderem für Neuzulassungen auch ein Onlineverfahren an, sagt von der Ohe. Die Branchenverbände mahnen, solch digitale An- und Ummeldeverfahren rasch bundesweit umzusetzen. Schon seit fünf Jahren werde das elektronische Verfahren i-Kfz stufenweise eingeführt, aber in der Praxis spiele es kaum eine Rolle, kritisiert ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Ausgerechnet für Händler gebe es das Verfahren überhaupt noch nicht, heißt es beim Städte- und Gemeindebund.

Von Stefan Winterund Andreas Schinkel