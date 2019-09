Klos, Sonnenlicht, Frischluft: Unter anderem diese Mindeststandards sollen künftig in Niedersachsen gelten, wenn Wohnungen vermietet werden. Das Land bringt jetzt ein neues Gesetz auf den Weg. Es soll verhindern, dass Gebäude verwahrlosen – so wie vor zwei Jahren im Wollepark in Delmenhorst.