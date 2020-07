x

Frau Ministerin, Sie haben kürzlich mit Ihrer Kollegin Julia Klöckner eine Tierwohlabgabe gefordert, eine Sondersteuer auf Fleisch. Wie muss man sich das vorstellen?

Ähnlich wie die Umlage für Erneuerbare Energie. Als wir von der ungeliebten Kernkraft auf Erneuerbare Energien umgestiegen sind, sollte eine Umlage, die alle über den Strompreis zahlen, diesen Umstieg erleichtern. So stelle ich mir das auch bei der Tierwohlabgabe vor. Die Verbraucher wollen, dass Tiere tiergerechter gehalten werden, gleichzeitig wollen sie möglichst wenig für Fleisch ausgeben. Julia Klöckner hat in diesem Zusammenhang von 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch gesprochen.

Und wie soll die ganz praktisch erhoben werden?

Darüber brüten gerade die Experten in Berlin. Wie kann so etwas sozialverträglich gestaltet werden? Müssen möglicherweise die Hartz-IV-Sätze erhöht werden? Da gibt es ein Bündel von nicht ganz einfachen Fragen, die geklärt werden müssen.

Gleichzeitig sollen die Haltungsformen der Tiere verbessert werden, der sogenannte Kastenstand bei der Haltung von Zuchtsauen binnen acht beziehungsweise 15 Jahren abgeschafft werden. Das werden die Landwirte nicht von allein finanzieren können. Wie hoch schätzen Sie hier die Kosten?

Experten gehen insgesamt von drei bis sechs Milliarden Euro pro Jahr für die Weiterentwicklung der gesamten Tierhaltung in Deutschland aus. 300 Millionen Euro hat meine Bundeskollegin Julia Klöckner allein für den Umbau der Sauenställe zugesagt. Allerdings können wir damit noch nicht einmal den Umbau der Sauenhaltung in Niedersachsen bezahlen.

Warum dauert der Ausstieg aus der umstrittenen Kastenstands-Haltung von Zuchtsauen so lange? Bereits 2016 hat ein Gericht in Magdeburg geurteilt, dass die Sauen mehr Bewegungsfreiheit haben müssten, Tierschützer fordern, der Umbau müsse sofort geschehen.

Es hat unter anderem so lange gedauert, weil noch einmal wissenschaftlich betrachtet wurde, wie man die Ställe umbauen muss, damit Sau und Ferkel genügend Platz und Schutz haben. Hinzu kamen die politischen Verhandlungen, um die Sauenhaltung in Deutschland und in Niedersachsen überhaupt zu halten. Das macht nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen Sinn, sondern auch wegen des Tierschutzes. Wenn wir Ferkel aus anderen Ländern importieren müssen – als Lebendviehtransporte Tausender Ferkel – dann würden wir dem Tierschutz einen Bärendienst erweisen. Deshalb müssen wir den Sauenhaltern Übergangsfristen zugestehen, um sich anpassen zu können. Das ist der Kompromiss.

Sie wollen eine Fleischsteuer, um zu tiergerechteren, besseren Haltungsformen zu kommen. Reicht das?

Nein, es sollte noch ein Tierwohllabel hinzukommen, das über die Haltungsform der Tiere Auskunft gibt. Und dieses Tierwohllabel muss dann verpflichtend sein. Am besten ist eine europaweite Regelung, damit wir in keine Situation kommen, wo in Deutschland sehr strenge Tierschutzbestimmungen gelten, im europäischen Ausland aber nicht. Das führt zur Wettbewerbsverzerrung.

Kritiker sagen, im Augenblick werde viel versprochen, aber es geschehe letztlich nichts ...

Der Eindruck ist meines Erachtens falsch. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass auch durch Corona sehr viel geschieht. Die Landwirtschaft befindet sich in einem gewaltigen Wandel. Viele Landwirte spüren, dass die bisherige Art des Wirtschaftens nicht mehr weitergeht. Der Bundestag hat sich mit deutlicher Mehrheit hinter das Konzept der Borchert-Kommission zum Umbau der Tierhaltung gestellt. Auch die Verbraucher sind aufgeschreckt und wollen solche Zustände wie in einigen Schlacht- und Zerlegungsbetrieben nicht mehr hinnehmen. Und wir wollen auch nicht akzeptieren, dass Menschen aus Osteuropa mit Werkverträgen ausgenutzt werden.

Sie haben in diesem Zusammenhang gesagt, man habe zu lange weggeschaut. Was haben Sie damit gemeint? War das nicht vielleicht ein zu billiges Schuldbekenntnis?

Nein, war es nicht. Es ist doch eine Tatsache, dass jahrelang über die Werkverträge geredet wurde, auch in der Vorgängerregierung unter Rot-Grün. Das Thema ist allen längst bekannt, auf Landesebene, auf Bundesebene. Aber passiert ist so gut wie nichts. Auch Verbraucher, die extrem günstiges Fleisch kaufen, wissen letztlich, warum das Produkt so preiswert ist. Mit Corona ist jetzt die Chance gegeben, das Problem in Angriff zu nehmen. Wir haben in Niedersachsen zum 16. Juli eine große Runde vereinbart, wo alle betroffenen Ressorts – Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheit sowie das Umwelt- und Bauministerium – sich mit Vertretern der Schlachtwirtschaft austauschen, um bei diesem Thema weiter voranzukommen.

Weil das Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück derzeit stillgelegt ist, haben Schweinemäster Mühe, ihre zu fetten Schweine geschlachtet zu bekommen. Ist dieses Räderwerk der Lebensmittelindustrie, die wie die Autoindustrie mit einer „Just-in-time-Produktion“ arbeitet, richtig?

Nein, weil wir es nicht mit Autoersatzteilen, sondern mit Lebewesen zu tun haben. Der Fall Tönnies zeigt, dass alles ins Wanken gerät, wenn nur ein Teil ausfällt. Dann sind die Landwirte die Leidtragenden. Heute weiß jeder, dass ein Ferkel, das jetzt geboren wird, in etwa 280 Tagen am Haken hängt. Über dieses angeblich perfekte System muss man reden.

Was muss bei den Werkverträgen geschehen?

Zunächst müssen sie in ordentliche Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden, dann muss man sich um die Wohnverhältnisse der Arbeiter kümmern. Aber was ich mich seit Wochen frage: Warum müssen alle Zerlegungsarbeiten, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Knochenjob sind, eigentlich von Menschen gemacht werden? Könnten das nicht zum Teil auch Maschinen leisten? Wenn man wirklich dieses Thema angeht, kommt man vielleicht auch zu Überlegungen, mehr Maschinen einzusetzen. Aber dafür muss die Zerlegung natürlich teurer werden.

Das Ausweichen auf osteuropäische Arbeiter ist möglich wegen der Freizügigkeit innerhalb der EU. Die gesamte Landwirtschaftspolitik ist ebenso von der EU abhängig, die auf eine Intensivierung der Landwirtschaft setzt. Müssen hier nicht die Hebel umgelegt werden – weg von einer industrialisierten Landwirtschaft hin zu mehr Natur- und Umweltschutz?

Ich wehre mich gegen den Begriff „industrialisierte Landwirtschaft“, denn er trifft nicht den Kern. Wir haben eine intensive, moderne Landwirtschaft. Mehr Effektivität ist aber auch nötig, denn die Landwirte mussten sich angesichts des Flächenfraßes für Wohnungsbau oder große Logistikzentren an den Autobahnen Gedanken machen, wie sie mehr aus ihren Böden holen. Aber zugleich ist der Gedanke, etwas für den Artenschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft zu tun, erheblich gewachsen. Aber wenn die Landwirte Flächen für den Umwelt- und Naturschutz vorhalten, dann müssen sie auch etwas dafür bekommen. Deshalb haben wir uns mit Umweltverbänden hier auf den niedersächsischen Weg geeinigt.

Ein Riesenproblem ist nach wie vor die hohe Belastung durch zu viel Gülle auf den Äckern, vor allem im Nordwesten des Landes ...

Auch da tut sich einiges. Ich gehe derzeit davon aus, dass der Stickstoff-Mineraldüngereinsatz im Vergleich zum letzten Nährstoffbericht nochmals zurückgegangen ist. Der letzte Nährstoffbericht hat auch gezeigt, dass die Verteilung von Wirtschaftsdüngern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen ist, sodass wir wieder stärker zu Nährstoff-Kreisläufen kommen. Der Landwirt ist wachgerüttelt. Alle arbeiten daran, die Wasserqualität zu verbessern.

Von Michael B. Berger