Hannover

Niedersachsens Bauernverband betrachtet die Einigung der EU-Staaten auf die Grundzüge einer Agrarreform mit Sorge. „Es darf nicht zu Flächenstilllegungen kommen“, sagte Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke. Nach einer ersten Schätzung seines Verbandes könnten bis zu 100.000 Hektar Acker und Grünlandfläche in Niedersachsen verschwinden, wenn alle Forderungen der bisher geschlossenen Vereinbarung erfüllt werden. Der von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eingebrachte Kompromissvorschlag sehe unter anderem vor, dass von den bereits an die Einhaltung von hohen Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutzstandards geknüpften Direktzahlungen an die Landwirte mindestens 20 Prozent einbehalten werden müssen. Diese Mittel sind für Landwirte zu reservieren, die noch weitergehende Öko-Regelungen erfüllen.

Zählt wirklich nur die Fläche?

Die in Brüssel erzielte Einigung sieht auch neue Umweltauflagen für die sogenannten Direktzahlungen an die Landwirte vor. Diese Direktzahlungen bleiben an die bewirtschaftete Fläche geknüpft und machen den größten Anteil der umstrittenen milliardenschweren Agrarsubventionen aus. Daher werden sie von den Umweltschutzverbänden scharf kritisiert, während Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den erzielten Kompromiss als einen „Systemwechsel“ pries. Es werde „keinen Euro“ an Subventionen mehr geben, der nicht an höheren Umweltleistungen hänge, sagte Klöckner: „Keine Leistung mehr ohne Gegenleistung.“

Anzeige

„Für uns Landwirte in Niedersachsen ist entscheidend, dass wir auf unseren Feldern die Umweltanforderungen unserer Gesellschaft erfüllen und gleichzeitig Lebens- und Futtermittel erzeugen können, die der globale Markt verlangt“, erklärte Schulte to Brinke. Er findet, dass es die EU den Bäuerinnen und Bauern erlauben müsse, ihre gesamte Fläche zu nutzen, um „Ökologie, Ökonomie und Versorgungssicherheit für eine wachsende Weltbevölkerung in Einklang zu bringen“ – und nicht nur einen Teil. Dieses Ziel verfolge auch der mit den Umweltverbänden ausgehandelte Niedersächsische Weg.

Otte-Kinast sieht historische Chance

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) begrüßte den erzielten Kompromiss zur Ordnung der Agrarsubventionen. Sie sprach von einer „historischen Chance, durch einen nationalen Strategieplan die Leitplanken der Agrarpolitik in Deutschland festzulegen“. Nun komme es darauf an, dass die europäischen Mittel zur Förderung des landwirtschaftlichen Raumes gerecht verteilt werden. Darum werde man mit Berlin ringen.

Von Michael B. Berger