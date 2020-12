Hesel/Hannover

Mit Hunderten Traktoren haben Landwirte am Dienstag vor verschiedenen Aldi-Lagern in Niedersachsen gegen eine angekündigte Senkung der Butterpreise protestiert. Sie verhinderten, dass Lastwagen mit Aldi-Waren zum Lager hin- oder davon wegfahren konnten. „Es kommt nichts rein und nichts raus“, beschrieb der Sprecher der Proteste, Anthony Lee, die Lage. „Die Landwirte, die da sind, wollen so lange stehen bleiben, bis Aldi sich bewegt und konstruktive Vorschläge bringt.“ Am Dienstagabend zeichnete sich aber eine Lösung ab.

Aldi gibt Erklärung ab und will „gemeinsame Lösungswege“

Aldi habe sich auf die Bauern zubewegt hieß es. Der Einzelhandelsriese reagierte am Dienstagnachmittag mit einer Erklärung, die jedoch keine Details zu den Preisverhandlungen enthielt. Aldi Nord und Aldi Süd betonten lediglich allgemein, nötig seien „gemeinsame Lösungswege für die schwierige Situation der deutschen Landwirtschaft“ – und kritisierten die Bauern für die Blockadeaktionen. Auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gab es Proteste. Im Januar soll es nach Auskunft von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) eine Gesprächsrunde mit Vertretern aus Handel, verarbeitendem Gewerbe und Landwirten geben.

Anzeige

Zehn Kubikmeter großer Misthaufen

Vor dem Lager in Hesel im Landkreis Leer etwa kamen Lee zufolge seit Montag zeitweise bis zu 500 Traktoren zusammen. Auch die Polizei zählte mehrere Hundert landwirtschaftliche Fahrzeuge. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zudem einen großen Misthaufen vor einer Aldi-Filiale in Himmelpforten (Landkreis Stade) abgeladen. Die Polizei sprach von etwa zehn Kubikmeter Mist. Vermutlich steht die Aktion in Zusammenhang mit dem Protest der Landwirte gegen die Preispolitik der Discounter-Kette. Auslöser war eine geplante drastische Butterpreissenkung. Lee zufolge wollte Aldi Nord den Preis für Butter pro Kilo um bis zu 60 Cent senken. Üblich sei zum Jahresende eine Senkung von 10 bis 20 Cent, meinte der Landwirt.

Auch in Salzgitter protestierten Landwirte in der Nacht zu Dienstag gegen die drohende Senkung der Butterpreise. Quelle: Rudolf Karliczek/dpa

Aldi weist auf Marktmechanismen hin

Die Sprecherin von Aldi Nord, Serra Schlesinger, äußerte Verständnis für die Sorgen der Bauern. „Wir verstehen die Landwirte, aber wir sind nicht allein in der Lage, das gesamte Problem zu lösen“, sagte sie am Dienstag. Nötig seien Gespräche mit allen Beteiligten, auch mit Vertretern der Politik. Schlesinger verwies darauf, dass das Unternehmen die Preise nicht mit den Landwirten direkt aushandele. „Dazwischen stehen die Molkereien.“ Wenn zu viel Milch produziert werde, sei der Preis recht niedrig. Der Sprecher von Aldi Nord, Joachim Wehner, hatte zuvor bereits mitgeteilt, es sei üblich, dass die Butterpreise aufgrund der hohen Nachfrage zur Weihnachtszeit steigen und zu Jahresbeginn wieder sinken.

Zeichen der Annäherung: 18 Fahrzeuge können passieren

Vor dem Aldi-Lager in Hesel gab es am Dienstag Zeichen der Annäherung zwischen den Streitparteien. „18 Fahrzeuge mit Frischware konnten das Lager verlassen“, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Schätzungen der Beamten zufolge waren dort nachmittags noch rund 200 Traktoren.Zudem hätten Aldi-Zulieferer die Möglichkeit bekommen, Waren anzuliefern. Dass die Bauern Lastwagen durchließen, sei Ziel von Verhandlungen gewesen, die die Polizei begleitet habe.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zeigt Verständnis für die Landwirte. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast forderte weitere Gespräche. „Um Lösungen zu finden, müssen alle Marktpartner an einen Tisch. Wir brauchen langfristige Strategien“, sagte die CDU-Politikerin. „Ich kann den Ärger und die Wut der Landwirte verstehen. Diese Energie möchte ich gern in die richtigen Bahnen lenken.“ Die Ministerin verwies auf eine für den 13. Januar geplante Videokonferenz mit Handel, Verarbeitern und Landwirten. „Dann geht es um Strategien für Gemüse, Milch und Fleisch.“

Lesen Sie auch Nach Protesten: Bauern sollen mehr Geld für Schweinefleisch bekommen

Toepffer fordert eine Abgabe auf Fleisch – für mehr Tierschutz

Ähnlich äußerte sich auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer gegenüber der HAZ. „Die Debatte ist eine richtige und notwendige, sie läuft aber in eine falsche Richtung“, sagte er. Die Proteste vor Discountern seien „nicht zielrichtig und packen das Problem nicht an der Wurzel“. Letztlich sei der Verbraucher gefragt. „Den Discountern vorzuwerfen, dass sie sich an die Spielregeln des Marktes halten, ist der falsche Ansatz.“ Die Debatte, dass man für Lebensmittel faire Preise zahlen müsse, sei eine sehr wichtige, sie müsse aber in anderen Formen geführt werden. Beispielhaft für neue Formen des Dialogs sei der Niedersächsische Weg, mit dem sich Landwirte, Umweltverbände und Politik auf bessere Formen des Natur- und Artenschutzes verständigt hätten. Nötig ist nach Toepffers Worten eine „Abgabe auf Fleisch, um zu mehr Artenschutz zu kommen“.

Von Helen Hoffmann, Michael B. Berger und Elisabeth Woldt