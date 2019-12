Hannover

Die Polizei in Niedersachsen kann sich über Mangel an Arbeit nicht beklagen – und schiebt inzwischen rund 1,4 Millionen Überstunden vor sich her. Doch für vielen Polizisten – vor allem in den unteren Besoldungsgruppen – scheint das Einkommen nicht zu reichen. Rund 2500 von insgesamt rund 18.500 Vollzugsbeamten haben einen Nebenjob angemeldet, also fast jeder siebte. Gewerkschaft und Opposition fordern von der rot-schwarzen Landesregierung eine bessere Bezahlung von Polizisten.

Mehr Nebenjobs bei unteren Besoldungsgruppen

Aus der Antwort von Innenminister Boris Pistorius ( SPD) auf eine FDP-Anfrage im Landtag geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Nebenjobs von Polizisten aus den beiden untersten Besoldungsgruppen A9 und A10 angemeldet wurden (rund 1500). Beim Einstiegsgehalt A9 (2701,57 bis 3507,52 Euro im Monat) stehen große Städte wie Hannover und Oldenburg an der Spitze. In den höheren Besoldungsgruppen A14 und A15 sind dagegen nur 27 Nebentätigkeiten registriert. Zudem haben 750 Justizvollzugsbeamte und Justizwachtmeister in Niedersachsen Nebenberufe angemeldet.

Gewerkschaft fordert mehr Personal

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht vor allem die hohen Mieten in den Großstädten und Fahrtkosten vom Wohnort zum Arbeitsplatz als Gründe. Die Bezahlung in den unteren Einkommensgruppen sei „nicht so üppig“, sagte GdP-Landeschef Dietmar Schilff der HAZ. „Für diejenigen, die Nebenjobs annehmen, ist es offenbar zu wenig.“ Schilff bemängelte, dass Niedersachsen im Vergleich zum Bund und den anderen Ländern bei A9 an letzter Stelle stehe. Um die Situation zu entschärfen, fordert die Gewerkschaft mehr Stellenhebungen und zusätzliches Personal – auch in der Polizeiverwaltung.

FDP : Polizisten brauchen Erholung

Der FDP-Innenpolitiker Marco Genthe sieht die Ursachen für die Belastung der Polizei in immer neuen Aufgaben und einem permanenten Personalmangel. „Es kann nicht sein, dass zur Finanzierung des Lebensunterhalts auch noch ein zusätzlicher Nebenjob notwendig ist“, sagte Genthe der HAZ. „Die Vollzugsbeamten brauchen ihre Freizeit zur Erholung.“ Die Landesregierung habe bei den Haushaltsberatungen erneut die Chance auf eine bessere Bezahlung vertan.

Nebentätigkeiten nicht genehmigungspflichtig

Seit April 2009 sind nach dem niedersächsischen Beamtenrecht Nebentätigkeiten nicht mehr genehmigungs-, sondern nur noch anzeigepflichtig. Deren Beendigung muss nicht gemeldet werden. Das Innenministerium sieht das Problem daher weniger gravierend. Die Zahl der angezeigten Nebentätigkeiten falle um einiges höher aus als die der tatsächlich noch ausgeübten, heißt es in der Antwort auf die FDP-Anfrage. „Folglich können aus der Anzahl der angezeigten Nebentätigkeiten keine Rückschlüsse dahingehend gezogen werden, wie viele Beamtinnen und Beamte derzeit eine Nebentätigkeit tatsächlich ausüben.“

Ähnliche Probleme in anderen Ländern

In anderen Bundesländern ist die Zahl der Polizeibeamten mit Nebenjob teilweise noch höher. So haben in Baden-Württemberg rund 4000 von mehr als 24.000 Polizisten eine Nebentätigkeit angemeldet, also jeder sechste. In Bayern haben rund 4400 Polizisten einen Nebenjob. In Hamburg schlug die Polizeigewerkschaft jüngst mit dem Slogan „Tagsüber Streifenwagen, nachts Pizzawagen“ Alarm. In vielen Bundesländern sind vor allem junge Beamten betroffen, die unter hohen Mieten in den Ballungsräumen leiden.

Polizeigewerkschafter Schilff verweist darauf, dass über Weihnachten ein Viertel der Polizeibeamten in Niedersachsen im Dienst sei, um für ruhige Feiertage zu sorgen. Dafür könne man auch von der Politik eine Wertschätzung erwarten.

Von Marco Seng