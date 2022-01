Hannover

Beim öffentlich propagierten Ausbau der Solarkraft ist das Land, einer der großen Immobilienbesitzer, selbst sehr zurückhaltend. So plant derzeit kein Ministerium in Hannover die Errichtung von Solar- oder Fotovoltaikanlagen für das eigene Dach. Lediglich bei einem Bruchteil von Objekten des Landes wurde eine Fotovoltaikanlage eingebaut oder geprüft, obwohl ein Großteil der 3000 landeseigenen Gebäude Dachflächen „mit mittleren bis sehr hohen Sonneneinstrahlungen“ aufwiesen. Das geht aus der Antwort der SPD-CDU-Landesregierung auf eine Anfrage des Grünen Abgeordneten Christian Meyer hervor: „Minister Olaf Lies fordert zwar eine Solarpflicht für alle neuen Gebäude, doch bei seinen eigenen Immobilien hinkt das Land schrecklich hinterher.“

Lies nur ein Ankündigungsminister?

Lies müsse aufpassen, nicht zu einem bloßen Ankündigungsminister zu werden, meint Christian Meyer, der echtes Tempo bei der Energiewende vermisst. Der Politiker erinnert im HAZ-Gespräch daran, dass die Große Koalition im November eine Solarpflicht bei Neubauten und bei grundlegenden Dachsanierungen abgelehnt, dabei aber auf eigene Anstrengungen bei den Landesimmobilien hingewiesen habe. Doch Lies sei weit entfernt davon, hier den „Turbo“ anzustellen. Stattdessen kneife er vor Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und vernachlässige die Vorbildfunktion des Landes, meint Meyer.

Tatsächlich setzt die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage der Grünen viele Fragezeichen an die Eignung landeseigener Dächer für den Einsatz von Solar- und Fotovoltaikanlagen. So biete der Einwurf der Grünen, dass rund 1,5 Millionen Quadratmeter der landeseigenen Dachflächen eine mittlere bis hohe Sonneneinstrahlung aufwiesen, „noch keinen Hinweis auf die tatsächliche Eignung der Flächen“. So müsse man bei jedem der 3000 Gebäude genau im Einzelnen prüfen, ob etwa die Statik des Daches stimme oder Fotovoltaik mit dem Denkmalschutz vereinbar wäre.

Stromeinspeisungsanlagen derzeit nicht wirtschaftlich

Stromeinspeisungsanlagen seien, von Großdächern abgesehen, derzeit auch nicht wirtschaftlich, da die Einspeisevergütung deutlich unterhalb der Produktionskosten einer entsprechenden Kilowattstunde einer Fotovoltaikanlage liege. Einzelne Bürgerenergiegenossenschaften hätten zudem das Land gebeten, sukzessive mit den eigenen Dachflächen an den Markt zu gehen, da ansonsten die Kapazitäten der meist kleineren Energiegenossenschaften überfordert wären.

Verwiesen wird auch auf die hohe Beanspruchung des Staatlichen Baumanagements. „So hat derzeit die Errichtung eines landeseigenen Ladenetzes (circa 750 Ladepunkte) für Elektrofahrzeuge des Landes sehr hohe Priorität – Fertigstellung bis Ende 2022.“

Christian Meyer vermisst den Turbo nicht nur beim Ausbau der Dachflächen für die Solarenergie, sondern auch strukturell beim Ausbau der Windkraft. So habe Umweltminister Lies zwar in den Entwurf des Landesraumordnungsprogrammes festgeschrieben, dass 2,1 Prozent der Landesfläche bis 2030 dafür genutzt werden sollte. Aber genaue Vorgaben fehlten, wie viel jeweils ein Landkreis liefern müsse. Und das koste immens viel Zeit, weil Änderungen der kommunalen Raumordnungsprogramme oft bis zu zehn Jahre benötigten.

Insgesamt seien die Bemühungen des Landes zu unkonkret, findet Meyer. „So bleiben die Ausbauziele eine hehre Absichtserklärung, aber bringen keinen Landkreis dazu, die Flächenziele von Bund und Land zu erreichen“, beklagt der Landtagsabgeordnete, der bis 2017 Niedersachsens Landwirtschaftsminister gewesen ist. Das Land müsste selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

