Mit 5000 Gästen sollte in diesem Jahr der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen besonders groß gedacht werden. Als Festredner waren unter anderen die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder angekündigt. Doch die Corona-Gefahr wirft auch einen Schatten auf die Mitte April geplante Veranstaltung. Wegen der weltweiten Corona-Reisebeschränkungen wird die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten nach HAZ-Informationen auch das bereits durchgeplante Besuchsprogramm für die Überlebenden absagen müssen.

Es soll in Bergen-Belsen auf jeden Fall ein Gedenken geben

Knapp 500 der 5000 Gäste des ursprünglich geplanten Gedenkaktes sollten aus Israel und anderen Staaten weltweit kommen, darunter 150 Überlebende des einstigen Konzentrationslagers sowie begleitende Angehörige. Doch nach dem Rat von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, gerieten auch die Planungen für den großen Gedenkakt in Bergen-Belsen ins Wanken, erfuhr die HAZ. Auch das niedersächsische Sozialministerium riet zu Abstrichen an der Planung für den Erinnerungsakt, der am Sonntag den 19. April stattfinden sollte. „Eine Veranstaltung findet auf jeden Fall statt, nur wesentlich kleiner“, heißt es dazu in der Gedenkstätten-Stiftung. Schließlich habe seit 1946 noch jedes Mal eine Veranstaltung zur Befreiung des Lagers stattgefunden, die am 15. April 1945 durch die britische Armee geschah. „Wir holen das in jedem Fall nach“, sagt Michael Fürst vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden.

Einladung an Überlebende storniert

„Schweren Herzens“ wird die Stiftung auch den Überlebenden und ihren Angehörigen absagen müssen. Bereits gebuchte Reisen nach Deutschland sollten umgehend storniert werden, eventuelle Stornierungskosten werde die Stiftung erstatten. Doch das Risiko, dass einige der hochbetagten Gäste erkranken könnten, sei bei der langen Reise einfach zu hoch, heißt es. Zudem drohe das Risiko, dass die Gäste nach ihrer Rückkehr noch wochenlang in Quarantäne müssten, da Deutschland als Corona-Risikogebiet gilt. Immerhin sei geplant, die gesamte Veranstaltung live per Video zu übertragen, damit die Angehörigen die Möglichkeit hätten, zumindest virtuell dabei zu sein.

Bergen-Belsen im Kreis Celle war zunächst ein Kriegsgefangenenlager, dann ein Konzentrationslager (1943 bis 1945). Bis zur Befreiung durch die britische Armee am 15. April 1945 starben dort 52.000 Menschen, vor allem an den elenden Haftbedingungen. Nach dem Krieg diente das Lager als Aufenthaltsort für Menschen, die durch den Krieg und den NS-Rassenwahn entwurzelt worden waren, für die sogenannten „displaced persons“. Am eigentlichen Tag der Befreiung wird im niedersächsischen Landtag eine große Ausstellung eröffnet, die Studenten der Universität Hannover mit dem Historiker und Geschäftsführer der Gedenkstätten-Stiftung, Jens-Christian Wagner gestaltet haben. Sie trägt den Titel „Befreit – und dann?“

