Hannover

Ein spektakulärer Betrugsprozess in Braunschweig muss jetzt wegen Corona verschoben werden. So ist das ursprünglich für den 11. Januar angesetzte Verfahren gegen den früheren Chef des Klosterhotels Wöltingerode, Kai S., in den April gelegt worden, wie eine Sprecherin des Landgerichts auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte. Der Prozessbeginn des auf zehn Tage angesetzten Verfahrens mit etwa 40 Zeugen sei auf den April terminiert worden, weil einige Prozessbeteiligte zu den Corona-Risikogruppen zählten. Kai S. ist von der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen gewerbsmäßiger Untreue in 45 Fällen angeklagt.

Manager soll sich massiv bereichert haben

Der frühere Hotelchef und studierte Theologe Kai S. war von Dezember 2013 bis zu seiner Abberufung im Juni 2017 nicht nur Direktor des Klosterhotels, sondern auch Geschäftsführer der Cellerar GmbH, einer Tochtergesellschaft der Klosterkammer Hannover. Er soll sich massiv bereichert haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht von einem Gesamtschaden von mindestens 335.000 Euro aus.

Dem ehemaligen Geschäftsführer wird vorgeworfen, seine Stellung ausgenutzt zu haben, um sich persönlich zu bereichern. So habe er die Auszahlung von Tantiemen und Gehältern von etwa 93.000 Euro an sich selbst veranlasst. Ferner soll er laut Anklage hohe Bargeldbeträge aus den Umsätzen des jährlichen Adventsmarktes auf dem Klostergelände abgezweigt haben. Auch soll er laut Anklage Einnahmen der Cellerar-Gesellschaft aus der Teilnahme an Weihnachtsmärkten in Goslar und Hildesheim veruntreut haben.

Auch Hotel in Goslar betrieben

Der Beschuldigte soll auch private Kosten und Anschaffungen für ein von ihm zwischenzeitlich betriebenes Hotel in Goslar über die Buchhaltung des Klosterhotels Wöltingerode abgerechnet haben – unberechtigterweise. Die Klosterkammer hatte den Geschäftsführer im Juni 2017 abberufen, als sie erfuhr, dass er noch als Geschäftsführer für ein Hotel tätig war, das angeblich seiner Frau gehörte.

Von Michael B. Berger