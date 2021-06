Die Bundesregierung will einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen durchsetzen, doch die Bundesländer fordern mehr Geld für das milliardenschwere Vorhaben. Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss angerufen.

Grundschülerinnen sind in einem Kinderhort mit Bastelarbeiten beschäftigt. An die Kinderbetreuung in der Kita soll sich nahtlos eine ganztägige Betreuung in der Grundschule anschließen. Quelle: Uwe Anspach/dpa