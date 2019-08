Hannover

Es lief besser als im extrem dürren Vorjahr, aber der Regen reichte auch diesmal nicht: Der Deutsche Bauernverband hat am Freitag eine regional sehr unterschiedliche, insgesamt unterdurchschnittliche Ernte vermeldet. Wie Verbandspräsident Joachim Rukwied in Berlin sagte, lag der Ertrag beim Getreide mit 45 Millionen Tonnen zwar über der letztjährigen „Missernte“ von 38 Millionen Tonnen – aber unter dem Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 von rund 48 Millionen Tonnen. In manchen Regionen, auch Teilen Niedersachsens, habe es erneut große Einbußen wegen Trockenheit gegeben.

Vor allem dem Winterweizen und dem Raps habe die Hitze zu schaffen gemacht, die Erträge lägen hier deutlich unter dem Durchschnitt. „Der Raps ist mittlerweile unser Sorgenkind“, sagte Rukwied. Die Vorjahresdürre habe schon die Aussaat erschwert. Die Landwirte bekämen nun im dritten Jahr die Folgen des Klimawandels zu spüren – 2017 hatte es zu viel geregnet.

Probleme „quer durchs Land“

„Die Sonne hat den Ertrag weggebrannt“, stellte Niedersachsens Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke vor Kurzem bei einer Rundfahrt im Landkreis Osnabrück mit Blick auf die Getreidefelder fest. Mancherorts hätten auch Hagelschäden Ausfälle verursacht. Nach Angaben der niedersächsischen Landwirtschaftskammer ziehen sich die Probleme „quer durchs Land“, je nachdem, wo ergiebigere Schauer niedergegangen seien. „Teilweise kann das schon von Ort zu Ort unterschiedlich sein“, sagte ein Sprecher der HAZ.

Ein Feld mit Wintergerste wird bewässert. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Besonders gelitten habe Getreide auf sandigen Böden, wie in der Heide, im Emsland oder in der Region Osnabrück. Diese Böden könnten das Wasser, wenn es denn mal geregnet habe, längst nicht so gut aufnehmen wie etwa die tonhaltige Erde der Hildesheimer Börde oder die ostfriesischen Marschböden. So berichtet Stefan Pielsticker, Geschäftsführer der Vermarktungsgenossenschaft Agravis Ems-Jade, die Landwirte in Ostfriesland seien mit der Ernte zufrieden: „Dank der Küstennähe haben wir eine bessere Wasserversorgung im Boden.“

Wieder Engpässe beim Grasfutter

In den Beregnungsregionen wurden die begrenzten Wasserkontingente bevorzugt für Kartoffeln oder Zuckerrüben genutzt – sie sind wirtschaftlich interessanter. Dies betrifft besonders den Osten Niedersachsens. Was die Mähdrescher einfuhren, unterscheidet sich auch von Bundesland zu Bundesland deutlich. Während Bauern in Bayern und Baden-Württemberg auf Durchschnittserträge kommen, müssen Landwirte auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen sowie Teilen Sachsens erneute Dürreschäden verkraften. Von großer Trockenheit verschont blieb diesmal Schleswig-Holstein.

Zu schaffen machen vielen Betrieben nach Angaben des Bauernverbandes auch niedrige Preise. Zudem sei das Grasfutter weiterhin knapp. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat deshalb nach Angaben ihres Sprechers, wie schon im vergangenen Jahr, eine Grundfutterbörse eingerichtet. Dabei unterstützen Landwirte mit Überschüssen Kollegen, die Probleme haben, ihre Rinder satt zu bekommen: „Das wird wieder verstärkt angenommen.“

Von Gabriele Schulte