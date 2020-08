Hannover

Wer sich ohne Mund-Nasen-Schutz in einen Bus oder eine U-Bahn setzt, muss ab sofort mit hohen Bußgeldern rechnen – es werden zwischen 100 und 150 Euro fällig. Darauf hat am Donnerstag das niedersächsische Sozialministerium hingewiesen und erklärt, dass die neue Bußgeldverordnung des Landes am 27. August in Kraft getreten sei.

Land bittet alle um Abstand

„Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Niedersachsen, ebenso wie in weiten Teilen des Bundesgebiets, wieder an. Diese besorgniserregende Entwicklung kann nur gestoppt werden, wenn sich die gesamte Gesellschaft an die notwendigen Auflagen hält“, erklärt das Ministerium. „Nach wie vor bittet die Landesregierung alle Niedersächsinnen und Niedersachsen um Einhaltung der Abstands-, Hygiene- und Mund/Nasen/Schutzregeln. Nur so können eine Rücknahme von Lockerungen verhindert und die Ressourcen des Gesundheitssystems geschont werden.“

Bei Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung des Abstandsgebotes von 1,50 Metern werden ab sofort 100 bis 400 Euro pro Person verlangt. Die Zusammenkunft oder Ansammlung von mehr als 10 Personen oder zwei Hausständen im öffentlichen Bereich könne 150 bis 400 Euro für jede beteiligte Person kosten.

300 bis 3000 Euro für zu große Hochzeit

Hochzeitsfeiern, standesamtliche Trauungen, Jubiläen, Taufen dürfen nicht mit mehr als 50 Personen gefeiert werden. Bei größeren Veranstaltungen kommen Bußgelder von 300 bis zu 3000 Euro auf den oder die Veranlasserin zu.

Auch wer trotz der geltenden Verbote Diskotheken, Clubs oder ähnlichen Einrichtungen besucht, muss kräftig zahlen: Hier drohen Bußgelder zwischen 150 und 400 Euro für jeden Besucher.

500 Euro bei Verletzung der Quarantänepflicht

Wer die Quarantänepflicht bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses nach Einreise aus einem Risikogebiet ignoriert, muss mit Bußgeldern von 500 bis zu 3000 Euro (pro Person) rechnen. Und wer keinen Kontakt zur zuständigen Behörde nach der Einreise aufnimmt,wird auch zur Kasse gebeten – das kann zwischen 150 bis zu 2000 Euro für jede Person kosten.

Bei Vorsatz wird es teurer

Das Land weist daraufhin, dass der Bußgeldkatalog nur Rahmensätze für die Bußgeldhöhe nennt, um einen einheitlichen Vollzug bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen zu erreichen. Das erklärt auch die Spannbreite der Bußgelder. Die Festlegung des konkreten Bußgeldes liege in den Händen der jeweiligen Behörden. Hierbei sei die Verhältnismässigkeit der Mittel zu berücksichtigen, also etwa „das Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit“. Auch ob jemand fahrlässig gehandelt habe oder durch Vorsatz sei zu berücksichtigen. Die Sätze würden für ein erstmals verhängtes Bußgeld gelten. Bei Folgeverstößen könne es teurer werden. Im Extremfall bis zu 25 000 Euro.

