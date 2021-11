Hannover

Angesichts deutlich steigender Zahlen von Corona-Infektionen raten immer mehr Experten zu einer Steigerung der Drittimpfungen, der sogenannten Boosterimpfungen. Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) forderte die Ständige Impfkommission (Stiko) dazu auf, das Alter für eine Empfehlung zur Drittimpfung herabzusetzen. „Die Stiko sollte darüber nachdenken, die Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung auch auf die 60- bis 70-Jährigen zu erstrecken. In dieser Altersgruppe ist die Gefahr, bei einer Infektion einen schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf zu erleben, viel größer als bei den darunter liegenden Jahrgängen“, sagte Behrens am Sonntag der HAZ. Bislang empfiehlt die Stiko die Boosterimpfung nur für über 70-Jährige.

Krankenhäuser füllen sich – noch leicht

Auch in Niedersachsen verschlechtert sich die Corona-Lage wieder. Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Sonntag spürbar auf 78,2 – nach 75,4 am Sonnabend. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg am Sonntag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes auf 3,8 Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage. Am Vortag hatte der Wert noch bei 3,6 gelegen.

Einig sind sich alle Experten, dass der einzige Weg aus der Pandemie über das Impfen geschieht. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte die Einberufung einer Bund-Länder-Konferenz zu den Boosterimpfungen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rät dazu, die im September geschlossenen Impfzentren wieder zu eröffnen, um die Boosterimpfungen zu beschleunigen. Das hält auch Niedersachsens Städtetags-Vizepräsident Frank Klingebiel (CDU) für geboten. „Wir haben von Anfang an gesagt, es wäre besser gewesen, die Impfzentren bis zum Ende dieses Jahres arbeiten zu lassen“, sagte Klingebiel am Sonntag der HAZ. „Viele Impfzentren sind eingemottet worden, es wäre hilfreich, sie zu revitalisieren, zumal die große Masse der Boosterimpfungen noch bevorsteht.“ Das Kostenargument könne bei der Bekämpfung der Epidemie nicht das ausschlaggebende sein.

Nicht alles den niedergelassenen Ärzten überlassen

Auch Ministerin Behrens konstatiert: „Der einzige Weg aus dieser Pandemie ist das Impfen. Derzeit reicht die Impfquote in Niedersachen wie in der gesamten Bundesrepublik noch nicht.“ Der Bund habe die Impfzentren zum September schließen lassen, die Mitfinanzierung beendet und die Belieferung mit Impfstoff eingestellt, sagte Behrens. „Ich sehe aber weiterhin eine staatliche Mitverantwortung für das Impfgeschehen. Die alleinige Verantwortung den niedergelassenen Ärzten zu überlassen, wird der Pandemielage nicht gerecht.“

Deshalb habe Niedersachsen Mobile Impfteams einsetzen lassen. Pro 70.000 Einwohner komme ein Impfteam mit bis zu zwölf Leuten zum Einsatz. Im Fokus dieser Impfteams stünden die Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen sowie aufsuchende Impfangebote an Schulen und Berufsschulen sowie in Brennpunkt-Stadtteilen. 40.000 Impfungen (vor allem Auffrischungen) seien bereits gemacht. „Ich bin froh, dass wir die mobilen Impfteams haben. Diese können wir bei Bedarf auch noch weiter hochfahren“, sagte Behrens.

Nach Schließung der Impfzentren liegt die Hauptlast des Impfens bei den Praxen in Niedersachsen. Sozialministerin Behrens ist hier nach eigenen Worten aber die Impfdynamik zu gering. Die Präsidentin der Niedersächsischen Ärztekammer, Martina Wenker, plädierte zu noch mehr niedrigschwelligen Impfangeboten. „Neben manchen Krankenhäusern gibt es Testzentren, an denen sich Menschen spontan zur Impfung entschließen können.“ Damit habe man gute Erfahungen gesammelt, sagte Wenker der HAZ.

