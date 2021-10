Hannover

Wenn es um umweltfreundliche Mobilität geht, steht häufig der Radverkehr im Fokus; Fußgänger spielen dann eher eine Nebenrolle. In Braunschweig wird das zumindest nun anders sein. Die Stadt hat als einzige in Niedersachsen den Zuschlag beim bundesweiten neuen Projekt „Gut gehen lassen – Bündnis für attraktiven Fußverkehr“ bekommen und will in diesem Rahmen einen neuen Schwerpunkt in der Verkehrspolitik setzen.

Die weiteren vier Modellstädte, die dafür in den kommenden zwei Jahren vom Bundesumweltministerium gefördert werden, sind Erfurt, Flensburg, Meißen und Wiesbaden. Der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS e.V.) wird sie bei der Entwicklung wirksamer Lösungen zur Förderung des Fußverkehrs unterstützen.

Quartiers-Geher gesucht

Bis Frühjahr 2023 finden in den Modellstädten Fußverkehrschecks, Workshops, Aktionen auf der Straße und Begehungen mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern statt, sogenannte „Parteiengespräche auf dem Gehweg“. Außerdem sollen ehrenamtliche Frauen und Männer als Quartiersgeher gefunden werden, die sich in ihrem Stadtteil für bessere Fußwege engagieren. Sie erhalten eine Schulung und auf Wunsch eine eigens entwickelte App und können dann der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik Vorschläge machen.

Das Interesse am Projekt war groß, wie Patrick Riskowsky von FUSS e.V. berichtet. 30 Städte hätten sich beworben, darunter in Niedersachsen Verden und Osnabrück. Offenbar nähmen viele die Fußgänger inzwischen verstärkt in den Blick, und das Potenzial im Rahmen der umweltfreundlichen Mobilität sei tatsächlich enorm. „19 Prozent aller Autofahrten sind kürzer als zwei Kilometer“, sagt der Projektleiter. „ Viele dieser Wege können auch zu Fuß zurückgelegt werden.“ Dafür bedürfe es aber passender Rahmenbedingungen, etwa bei der Querung gefährlicher Straßen.

So könnte es mancherorts aussehen: Auf dem Braunschweiger Kohlmarkt können Fußgänger sich jetzt schon wohlfühlen. Quelle: Daniel Möller/Braunschweig Stadtmarketing

„Das Thema Fußgänger ist durch Corona und Lockdowns ganz klar mit auf die Tagesordnung gekommen“, sagt Stefan Heikebrügge, der in Braunschweig gerade eine Ortsgruppe von FUSS e.V. gründet. Im Verkehr müsse es Gleichberechtigung geben. Früher seien ganz klar die Autos bevorzugt worden, meint der Betriebswirt. „Aber auch der Radverkehr darf nicht auf Kosten von Fußgängern gehen.“

Als Negativbeispiel nennt er Pläne in Berlin, wo der Senat einen idyllischen Wanderweg an der Spree zu einer asphaltierten Radtrasse ausbauen will. Riskowsky vom Bundesverband ergänzt: „Wir beobachten, dass die Radplaner im Moment so handeln wie damals die für den Autoverkehr. Wieder werden Fußgänger nicht richtig berücksichtigt.“

Damit das in Braunschweig nicht passiert, wird die Stadt sich künftig verstärkt beispielsweise mit „Gehwegnasen“ befassen. Das sind ein Stück weit vorgezogene Bürgersteige, an denen Fußgänger an Kreuzungen vor parkende Autos treten können. So werden sie besser wahrgenommen und können selbst den Auto- und Radverkehr gut überblicken. Auch zusätzliche Zebrastreifen werden ein Thema sein. „Das ist ein ganz tolles Instrument, um Fußgängern Vorrang zu gewähren“, meint der Projektleiter. Eine geplante Verkehrsrechtsnovelle gebe Anlass zur Hoffnung.

Verkehrsplanerin Claudia Fricke in Braunschweig begeht während einer Mobilitätswoche einen Parcours des Behindertenbeirats. Dort können sich Fußgänger in Menschen hineinversetzen, der auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen ist. Quelle: Daniela Nielsen

Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth zeigt sich erfreut über den Zuschlag für das Projekt. „Als Modellstadt werden wir die Chance nutzen, den Fußverkehr seiner Bedeutung entsprechend zu würdigen“, sagt er. „Die Diskussion über die klimagerechte Stadt, aber auch allein die Tatsache, dass Fußverkehr ein Teil jeder Wegekette ist, zeigen, dass der Fußverkehr in der künftigen Planung noch mehr in den Fokus gerückt werden sollte.“

Ziel sei es, die Bedeutung des Fußverkehrs stärker zur Sprache zu bringen und eine Sensibilisierung in der Politik und Bevölkerung, aber auch in der eigenen Verwaltung zu erreichen, ergänzt die städtische Projektkoordinatorin Claudia Fricke. „Wir möchten im Rahmen unseres Mobilitätsplans auch den Fußverkehr stärken und ihm die Bedeutung geben, die er braucht.“

„Gehwegnasen“ (wie hier in Berlin) sollen Fußgängern mehr Sicherheit bieten - vor allem dort, wo sonst oft parkende Autos die Sicht blockieren. Quelle: Patrick Riskowsky/FUSS e.V.

Vermutlich in einem innerstädtischen sowie in einem eher ländlichen geprägten Stadtteil sollen nun Ehrenamtliche bei Begehungen mit dazu beitragen, neuralgische Punkte ausfindig zu machen. „Im Blick haben werden sie wohl neben Straßenquerungen auch das Umfeld von Schulen und die Barrierefreiheit“, meint Heikebrügge von der FUSS e.V.-Ortsgruppe. Jeder Interessierte könne sich bei der Stadt melden, der Zeitaufwand sei überschaubar.

In Niedersachsen hat sich auch Göttingen schon einmal an einem vergleichbaren Projekt beteiligt. Dort ist man jetzt dabei, Fußgängern an früheren Engstellen mehr Platz einzuräumen, wie ein Stadtsprecher sagt: „Aktuell wird beispielsweise die Straße Am Leinekanal saniert.

Dabei fließen die Anmerkungen des Bundes für den Fußgängerverkehr direkt mit ein und können berücksichtigt werden.“ Unter anderem werden im Rahmen einer Verkehrsberuhigung entlang des Leinekanals Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt, damit sich Passanten wohlfühlen. Gleichzeitig soll es weniger Parkplätze für Autos geben.

