Herr Althusmann, wie bewerten sie das Wahlergebnis mit ein wenig Abstand?

Wir haben klar verloren und sind weit unter dem Ziel gelandet, das wir uns als Volkspartei gesetzt hatten. Dieses lag bei 30 Prozent und darüber. Das haben wir leider klar verfehlt. Insofern gibt es auch nichts zu beschönigen: Wir sollten jetzt demütig und respektvoll den Wählerwillen annehmen, mit Anstand und Haltung. Es war Veränderung gewollt.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Wahlsonntag von einem Regierungsauftrag für die CDU gesprochen. Sehen Sie einen solchen Auftrag noch?

Die Äußerungen am Sonntagabend sind vor dem Hintergrund der ersten Hochrechnung entstanden, bei der noch nicht klar war, ob die CDU bei den Mandaten nicht doch stärkste Kraft werden würde. Das ist nicht gelungen. Wir liegen zehn Mandate hinter der SPD auf Bundesebene. Insofern kann es nur dann eine Regierungsbeteiligung geben, wenn es von anderen demokratischen Parteien gewünscht ist. Für den Fall, dass FDP und Grüne eine Jamaika-Koalition inhaltlich anstreben, wäre das eine Option. Die CDU ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt aber abzuwarten, ob es nicht doch am Ende zu einer roten Ampel kommt.

„Die CDU hatte keine klare Botschaft“

Wie sieht ihre erste Analyse aus? Was ist falsch gelaufen?

Ich glaube, wir sollten eine sehr klare und schonungslose Analyse der Bundestagswahl vornehmen. Warum ist es uns nicht gelungen, das Vertrauen der Wähler in die CDU zu verbessern? Die CDU hatte keine klare Botschaft, kein Narrativ. Fehlende innere Geschlossenheit und Sticheleien zwischen den Schwesterparteien haben ihr Übriges dazu beigetragen, dass die Union letztendlich ein dramatisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren hat.

Das heißt, es lag vor allem an der CSU und Markus Söder?

Es war nicht immer hilfreich, was im Wahlkampf aus München kam. Aber dort alles abzuladen, wäre zu kurz gesprungen. Die Union hat sich seit der schwierigen Wahl einer neuen Parteivorsitzenden 2018 sehr lange mit sich selbst beschäftigt in innerparteilichen Streitigkeiten. Auch die knappen Ergebnisse bei der Bestimmung von Bundesvorsitz und Kanzlerkandidatur haben dazu beigetragen, dass die Partei nicht geschlossen hinter diesem Votum steht. Wir müssen auch wieder lernen, geschlossen aufzutreten und uns hinter Entscheidungen, die gefallen sind, auch zu versammeln. Das habe ich im Wahlkampf ab und zu vermisst.

„Man gewinnt gemeinsam und verliert gemeinsam“

War Armin Laschet der falsche Kandidat?

Armin Laschet hat als Regierungschef im größten Bundesland die besten Qualitäten eingebracht. Aber: Als Partei gewinnt man gemeinsam und verliert auch gemeinsam. Er hat gekämpft und startete mit einer recht schwierigen Ausgangslage. Denn es war eine historische Zäsur für die Union, in den Wahlkampf quasi ohne erneut antretenden Amtsinhaber zu gehen. Es war ungleich schwieriger bei einer weltweit geschätzten Regierungschefin, die von Bord geht, eine Zukunftsvision, eine Sehnsucht nach einer CDU zu entfachen. Beim Spagat zwischen Regierungsverantwortung und parteipolitischer Positionierung hat es vielleicht manchmal an Klarheit gefehlt.

Was wird aus Armin Laschet, wenn er nicht Kanzler wird? Fraktionschef im Bundestag?

Er wird dafür nicht antreten. Ralph Brinkhaus als derzeitiger Fraktionsvorsitzender wird erneut kandidieren. Es gibt auch andere Namen, die dafür gehandelt werden: Friedrich Merz oder Jens Spahn zum Beispiel. Die Fraktion wird entscheiden müssen, wie sie einen Neuanfang auch auf dieser Ebene gestaltet oder ob sie den Fraktionsvorsitzenden kommissarisch oder nur für einen bestimmten Zeitraum wählt.

„Armin Laschet ist Bundesvorsitzender der CDU“

Laschet bleibt also Ministerpräsident in NRW und Parteivorsitzender?

Armin Laschet ist Bundesparteivorsitzender und hat für den Bundestag kandidiert. Es ist davon auszugehen, dass er den Übergang in NRW organisiert. Er wird auch bei denkbaren Koalitionsverhandlungen eine Verhandlungsdelegation als Bundesvorsitzender anführen. Aber eben nur dann, wenn es überhaupt zu solchen Gesprächen kommt.

Sie hatten sich für Laschet starkgemacht, gegen die Pro-Söder-Stimmung im Landesverband Niedersachsen. War das im Rückblick ein großer Fehler?

Ich habe Armin Laschet bei vielen Veranstaltungen erlebt. Er hat die Menschen sehr gut mitgenommen und sich nahezu jedem Bürgerdialog auf der Straße gestellt. Dabei konnte er im Wahlkampf viele Menschen von sich und seinen politischen Vorstellungen für Deutschland überzeugen. Dass es am Ende knapp nicht gereicht hat, kann man nicht ausschließlich einer Person anlasten. Ja, es gab einige Missgeschicke. Die nicht optimale Kampagne werden wir sehr genau analysieren.

„Klare Führung zeigen“

In der CDU kommt jetzt Unruhe auf, nicht nur in Sachsen. Auch in Niedersachsen, wo die CDU – wie in der Region Hannover – viele Wahlkreise verloren hat. Wie groß ist die Gefahr, dass sich die Partei zerlegt?

Es wird jetzt darauf ankommen, dass wir eine klare Führung zeigen und die Partei zusammenhalten. Das gilt auch für die Niedersachsen-CDU, die sich aber bisher immer sehr geschlossen gezeigt hat. Wir werden jedoch eine sehr schonungslose Analyse dieser Wahl vornehmen. Die Bundespartei wird alle Kreisvorsitzenden zu einer Bewertung einladen. Mir ist es wichtig, dass wir die innerparteilichen Entscheidungsprozesse sehr kritisch beleuchten – auch, wie es künftig besser gelingen kann, die Parteibasis direkter einzubinden. Wir sind Mitgliederpartei und müssen da besser werden.

Was bedeute das Ergebnis für die Landtagswahlen in einem Jahr? Hat die CDU überhaupt noch eine Chance? Können Sie noch Ministerpräsident werden?

Wir sind vor zwei Wochen bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen stärkste Kraft geworden. Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen und gewinnen können. Wenn wir jetzt mutig nach vorne gehen, die richtigen Lehren aus den Ergebnissen ziehen und gute Regierungspolitik abliefern, hat die CDU alle Chancen. Niedersachsen war immer ein Wechselland. Ich bleibe da ganz optimistisch.

Und dann kommt Jamaika in Niedersachsen statt im Bund?

Über denkbare Koalition möchte ich zum heutigen Zeitpunkt wahrlich nicht orakeln.

Von Marco Seng