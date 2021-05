Bundestagswahl: Niedersachsens SPD kürt Arbeitsminister Heil zu ihrem Spitzenkandidaten

Hannover

Niedersachsens SPD hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Sonnabend zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Erstmals seit mehr als einem Jahr versammelten sich mehr als 100 Delegierten auf einem Landesparteitag in Hildesheim. In seiner Bewerbungsrede bezeichnete Heil die CDU als Hauptgegnerin in der Bundestagswahl wie auch bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen, die vierzehn Tage vor der Bundestagswahl stattfinden, am 12. September. Kleine Attacken ritt er aber auch gegen die Grünen, die den Klimaschutz gegen das Soziale ausspielen wollten.

Mehr Lohn für Altenpflegerinnen?

Die SPD Niedersachsens, die in aktuellen Umfragen wesentlich besser dasteht als die Bundespartei, bezeichnete Heil als „Kraftzentrum der gesamten Sozialdemokratie“. Dies werde die Partei auch bei den Kommunalwahlen beweisen. Heil kündigte an, dass man „noch in dieser Regierung“ dafür sorgen werde, dass Altenpflegekräfte besser bezahlt würden. Vor Kurzem war der Abschluss eines solchen Tarifvertrags Soziales an der Caritas gescheitert.

Die Aufstellung der Listen für die Bundestagswahl ist nur ein Punkt des Parteitreffens, das bis zum späten Sonnabendnachmittag dauern wird. Auch die Wahl der Landtagsabgeordneten Hanna Naber zur neuen Generalsekretärin der Niedersachsen-SPD steht auf die Programm wie auch die Neuwahl des Parteivorstandes.

Weil steht als Landesvorsitzender zur Wiederwahl

Hier kandidiert erneut Ministerpräsident Stephan Weil, der seit 2012 Landesvorsitzender ist. Bei der letzten Wahl erhielt Weil 94 Prozent der Stimmen. Neu als eine der Stellvertreterinnen in den Vorstand rücken soll die frühere niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann, die am 1. März dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Von Michael B. Berger