Hannover

Die Entscheidung ist gefallen. Und „die Enttäuschung in Niedersachsen darüber ist groß“, wie es aus der Parteizentrale heißt. Die Union will mit CDU-Parteichef Armin Laschet in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das hat der Bundesvorstand in der Nacht zu Dienstag beschlossen. Und noch bevor CSU-Chef Markus Söder am Mittag offiziell zurückzieht, geht es im Wilfried-Hasselmann-Haus in Hannover rund. Viele Mitglieder und Funktionäre äußeren ihren Unmut über das Votum für Laschet.

Große Mehrheit für Söder

Die Mehrheit der CDU in Niedersachsen, das ist kein Geheimnis, hätte lieber den bayerischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat gesehen. Bei einer Onlinesondersitzung des Landesvorstands sowie der Bezirks- und Kreisvorsitzenden am Sonntagabend hatten sich etwa 70 Prozent der Teilnehmer für Söder ausgesprochen. Eine förmliche Abstimmung gab es dabei nicht. „Wir sehen für die Union mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder die besseren Chancen für die Bundestagswahl im September“, erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes Braunschweig, Frank Oesterhelweg.

„Ich habe dieses Stimmungsbild im Bundesvorstand vor der Abstimmung auch sehr deutlich dargelegt“, sagt Landeschef Bernd Althusmann am Dienstag. Er habe auch für eine breitere Diskussion auf Ebene der Partei und Vertagung der Abstimmung plädiert. „Man hätte sich möglicherweise noch ein oder zwei Tage Zeit nehmen können“, sagt Althusmann. „Das sah die Mehrheit im Vorstand nicht so.“

Althusmann wollte mehr Zeit

Althusmann hatte sich im Vorfeld im Gegensatz zur Basis in Niedersachsen indes klar für Laschet ausgesprochen. An seiner Position habe sich auch seit der vergangenen Woche nichts geändert. Wie der Landeschef im Bundesvorstand abgestimmt hat, ist nicht bekannt.

Auch bei CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner (Neustadt am Rübenberge) ist die Enttäuschung spürbar. „Die Entscheidung ist mehrheitlich gefallen. Vielleicht ist es nicht die Entscheidung, die sich die CDU in Niedersachsen gewünscht hat. Aber es ist eine Entscheidung“, sagt Lechner der HAZ. „Wir haben immer gesagt, dass wir für beiden Kandidaten in den Wahlkampf ziehen werden. Das machen wir auch.“

„So können wir nicht in den Wahlkampf gehen“

Deutliche Worte findet der Bundeschef der Jungen Union (JU) Tilman Kuban (Barsinghausen). „Das Bild des gestrigen Abends war kein Bild eines Wahlsiegers und so können wir nicht in den Wahlkampf ziehen – organisatorisch und im parteiinternen Umgang“, sagte Kuban der HAZ. Hier müsse besonders auch die CDU besser werden. „Die Mehrheit der Landesverbände und unserer Mitglieder der Jungen Union hätten sich Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht. Diese Position haben wir in allen Gremien vertreten“, sagte Kuban. Laschet müsse jetzt beweisen, dass er zusammenführen könne und es keine Verlierer in der Union gebe.

„Ich habe so abgestimmt, wie meine ,Entsender‘ in den Bundesvorstand – die JU sowie Partei und Bürger vor Ort – es gewünscht haben“, erklärt die Hildesheimer Landtagsabgeordnete Laura Hopmann. „Er punktet, weil er stark und kommunikativ führt.“ Die Entscheidung hätte kurzfristig auf breitere Füße gestellt werden müssen. „Wir sind schlicht schockiert, wie da vorgegangen wurde, wie unprofessionell das abgelaufen ist“, sagt ein anderer Abgeordneter.

Unmut in sozialen Netzwerken

An der Basis ärgert man sich auch, weil Laschet nur im Bundesvorstand die K-Frage für sich gewinnen konnte. Bei einer Abstimmung der Bundestagsfraktion oder einer Mitgliederbefragung würde er wohl verlieren. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Willen der Basis wieder“, heißt es etwa aus dem Kreisverband Emsland.

Auch in den sozialen Netzwerken äußern viele ihren Unmut – auf den Seiten der CDU oder bei Abgeordneten. „Warum stellt man nicht den aussichtsreichsten Kandidaten auf?“, wird da gefragt. Das Establishment habe den Willen der Basis missachtet, heißt es häufig. Oder: „Schade, Herr Söder, sie wären ein guter Kanzler gewesen.“

Keine Politik nur für Bayern

Es gab am Dienstag allerdings auch andere Stimmen. Die Entscheidung sei „ganz klar“ für Laschet gefallen, sagt der Bundestagsabgeordnete Henning Otte aus dem Landkreis Celle: „Weil es darum geht, nicht nur in Bayern, sondern für ganz Deutschland Politik zu machen. Umfragen müsse man beachten, aber sie sind nicht das alles entscheidende Gremium.“

Althusmann rief die Landespartei auf, sich trotz des Ärgers hinter dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zu versammeln. Mit Laschet habe die CDU jetzt einen sehr verlässlichen und umsichtigen Kanzlerkandidaten, der vermitteln, versöhnen und vereinen könne. „Nun bitte ich um Respekt für die getroffene Entscheidung, damit wir zurück in die inhaltliche Auseinandersetzung finden.“

Von Marco Seng