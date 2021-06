Hannover

Die CDU in Niedersachsen geht nach HAZ-Informationen mit Hendrik Hoppenstedt als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September. Der CDU-Chef in der Region Hannover soll an diesem Sonnabend bei einer Parteiversammlung in Hameln auf Listenplatz eins gewählt werden. Der 50-Jährige aus Großburgwedel ist Staatsminister im Bundeskanzleramt und gehört dem Landesvorstand der CDU an.

Breher verzichtet auf Platz 1

Die Nominierung von Hoppenstedt für Platz eins der Landesliste kommt überraschend, denn bis zuletzt war die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher für diese Position vorgesehen. Wie es am Freitag aus CDU-Kreisen hieß, hat Breher auf die Spitzenkandidatur verzichtet, um Anne Janssen aus Wittmund den sicheren Listenplatz sechs zu ermöglichen. Breher dürfte ihren Wahlkreis Cloppenburg-Vechta direkt gewinnen.

Auf den ersten zehn Plätzen der Liste finden sich drei Frauen. Neben Janssen sind das die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (Leer) auf drei und die Hannoversche Landtagsabgeordnete Mareike Wulf (Platz 9), die allerdings im Wahlkreis Hameln/Holzminden antritt. Für Wulf sprach offenbar unter anderem, dass sie im Sommer Vorsitzende der einflussreichen Frauen Union werden soll.

Kuban und Wulf weit vorn

Mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban (Barsinghausen), auf Platz sieben ist ein weiterer Vertreter der Region Hannover unter den Top Zehn. Position zwei geht an den Parlamentsgeschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Michael Große Brömer. Im Vorfeld der Nominierung war das Gedränge um die sicheren Listenplätze offenbar sehr groß, weil nicht alle 30 Direktkandidaten Chancen haben, ihren jeweiligen Wahlkreise zu gewinnen.

Von Marco Seng