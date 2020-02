CDU-Krise belastet große Koalition in  Niedersachsen

Hannover

Die Regierungskrise in Thüringen und die offenen Machtfragen in der CDU belasten zunehmend auch das Verhältnis der Regierungsparteien CDU und SPD in Niedersachsen. Die Aufforderung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil ( SPD) an die CDU, ihre Verhältnisse in Thüringen zu ordnen, löste bei den Christdemokraten in Hannover erhebliche Verärgerung aus.

Weil ermahnt die CDU , Toepffer keilt zurück

Weil hatte gegenüber unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärt, die Turbulenzen in der Union dürften nicht dazu führen, dass die Bundesregierung ihren Aufgaben nicht nachkommen könne. Der CDU-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer, forderte Weil daraufhin auf, sich mit Ratschlägen an die CDU zurückhalten. Er solle besser die Frage beantworten, warum seine SPD in Thüringen „so heruntergewirtschaftet“ sei, dass sie zusammen mit den Grünen nicht in der Lage sei, den Linken-Politiker Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen. Die Grünen in Niedersachsen verlangten von der CDU-Führung, sich im Bund und in allen Ländern zweifelsfrei gegen jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD auszusprechen.

CDU-Chef Althusmann : Nachfolge schnell regeln

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann forderte unterdessen eine schnelle Entscheidung über einen Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die am Montag ihren Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und ihren Rückzug vom Amt der CDU-Bundesvorsitzenden erklärt hatte. Man müsse mit der Nachfolgeregelung nicht bis zum CDU-Bundesparteitag im Dezember warten, sagte Althusmann der HAZ. „Ich könnte mir vorstellen, dass man das in einem schnelleren Verfahren macht“, fuhr er fort. „Nach einer Entscheidung in Thüringen könnten Bundespräsidium und Bundesvorstand einen Fahrplan vorlegen, für eine schnelle Klärung der Führungsfrage.“ Althusmann sprach sich dafür aus, die strikte Ablehnung der CDU gegenüber einer Zusammenarbeit mit den Linken und der AfD beizubehalten.

Von Marco Seng