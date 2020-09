Hannover

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner aus Neustadt am Rübenberge wird voraussichtlich neuer Generalsekretär der CDU in Niedersachsen werden. Landeschef Bernd Althusmann wird die Personalie nach HAZ-Informationen bei der Sitzung des CDU-Landesvorstandes an diesem Freitag bekannt geben. Der bisherige Generalsekretär Kai Seefried gibt sein Amt auf, weil er Landrat im Landkreis Stade werden will.

Seit 2013 im Landtag

Der gebürtige Hannoveraner Lechner sitzt seit 2013 im Landtag. Der 39-Jährige ist innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Lechner, der seit 2015 auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Neustadt ist, hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Vor seiner politischen Karriere war der dreifache Vater unter anderem bei einer Bank beschäftigt.

Verantwortlich für Wahlkämpfe

Auf Lechner kommt eine durchaus schwierige Aufgabe zu. Als Generalsekretär ist er auch für die Wahlkampfkampagnen der CDU verantwortlich. In den kommenden 2 Jahren werden der Bundestag, die Kommunalparlamente in Niedersachsen und der Landtag neu gewählt. Die Niederlage bei der Landtagswahl 2017 wird in der CDU auch auf eine schwache Kampagne zurückgeführt.

Von Marco Seng