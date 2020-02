Hameln

Wenn die Bundesvorsitzende kommt, aber alle nur über ihren Nachfolger reden, dann ist man in diesen Tagen bei der CDU. Genauer gesagt: beim kleinen Parteitag der niedersächsischen Christdemokraten in Hameln. Das Thema des Parteitreffens, eine Diskussion über die Zukunft der CDU, wurde festgelegt, bevor Annegret Kramp-Karrenbauer im Zuge der Regierungskrise in Thüringen ihren Rückzug als Parteichefin ankündigte. Und so war es fast symbolisch, dass sich Kramp-Karrenbauer im goldenen Buch der Stadt Hameln nicht als CDU-Chefin, sondern als Verteidigungsministerin verewigte.

Merz hat Kredit verspielt

Im Weserbergland-Zentrum wird vor dem Auftritt der Parteiprominenz bereits heftig geredet und getuschelt. Wer soll Kramp-Karrenbauer beim Bundesparteitag Ende April in Berlin nachfolgen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet – mit Jens Spahn als Vize, Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz oder der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Nun gut, über Röttgen redet in Hameln eigentlich fast niemand. Und wenn doch, dann nicht positiv. Auch Merz hat zumindest bei den CDU-Funktionären durch seine Alleingänge und den Spott über die parteiinterne Konkurrenz in den vergangenen Tagen viel Kredit verspielt. An der Basis mag das anders aussehen. Doch das Präsidium und vor allem Landeschef Bernd Althusmann setzen jetzt klar auf Laschet. 90 Prozent des Präsidiums der Landes-CDU hätten bei einer Telefonkonferenz am Ende gesagt, „dass bei der Gesamtbetrachtung der Situation doch das Duo Laschet/ Spahn die Nase vorn hat“, sagte Althusmann.

„Ich nehme heute einfach mal kein Blatt vor den Mund“, leitet der sonst in solchen Fragen eher abwartende, vielleicht sogar manchmal zaudernde niedersächsische CDU-Chef sein überraschend klares Bekenntnis ein. Im Duell mit Kramp-Karrenbauer sei er Merz-Unterstützer gewesen. Es gehe aber am Ende um die Teamfähigkeit. „Die Frage der Geschlossenheit bleibt eines der Kernelemente der Union“, sagt Althusmann. Und er lässt danach keinen Zweifel aufkommen, wen er für teamfähig hält und wen nicht.

Althusmann : „Ernsthafte Krise der Partei“

„Die CDU lebt nicht von den Eitelkeiten einzelner, sie lebt nicht von einer One-Man-Show, sie lebt auch nicht von den Schlagzeilen des nächsten Tages“, ruft Althusmann den Delegierten zu. Er sagt es nicht, aber jeder im Saal weiß, dass damit nur Merz gemeint sein muss. „Wir befinden und in einer Vertrauenskrise, wir befinden uns in einer ernsthaften Krise der CDU“, sagt der CDU-Landeschef. Und er hat in den letzten 48 Stunden bereits wieder diesen „ Spaltpilz“ ausgemacht, der die Krise ausgelöst hat.

Althusmann lobt seinen Favoriten Armin Laschet als sehr erfolgreichen Ministerpräsidenten, als „ Stabilitätsanker“. Doch auch Laschet kommt nicht ganz ohne Rüge weg. „Es kann nicht sein, dass es zwischen drei Personen nicht möglich ist, sich auf einen Kandidaten zu verständigen.“ Er hätte sich eine Einigung darüber gewünscht, wer Parteichef und wer Kanzlerkandidat werden solle, sagt Althusmann.

„In die Hand versprochen“

Dann gibt es eine kleine Lücke im Programm bis zum nächsten Höhepunkt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der Landrats-Kandidat der CDU im Landkreis Hameln-Pyrmont, Stefan Wittkop, dürfen sich kurz vorstellen.

Als Kramp-Karrenbauer mit etwas Verspätung den Saal betritt – nach einem Gespräch mit protestierenden Bauern vor der Tür – wird sie mit stehenden Ovationen empfangen. Alle Bewerber hätten ihr in den jüngsten Gesprächen „in die Hand versprochen“, dass sie das Ergebnis des Parteitags akzeptieren würden, erzählt die scheidende Parteichefin. Die CDU brauche sie alle: Die Laschets, die Merzens, die Röttgens. Kramp-Karrenbauer muss sich in Hameln den Fragen eines Moderators stellen. Eine große Rede hält sie dort schon nicht mehr.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng