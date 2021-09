Hannover

Eine Frau aus Niedersachsen soll dem Wahlkampf von Armin Laschet neuen Schwung geben und dabei helfen, den strauchelnden CDU-Spitzenkandidaten auf den letzten Metern doch noch ins Kanzleramt zu hieven. Laschet hat am Freitag die 48-jährige Silvia Breher aus Löningen im Kreis Cloppenburg in sein achtköpfiges Wahlkampfteam berufen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende soll sich im Unions-Team um die Themen „Familie und Generationen“ kümmern. Die CDU-Strategen sehen hier Nachholbedarf im Wahlkampf.

In wenigen Jahren an die Spitze

Auch wenn Breher der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist wie etwa ihr Mitstreiter Friedrich Merz, hat die Juristin aus dem Nordwesten in der CDU längst Spitzenpositionen erreicht. Breher gewann 2017 bei der letzten Bundestagswahl den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta. Im März 2019 wurde sie zur Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Oldenburg gewählt. Wenige Monate später stieg sie zur stellvertretenden Parteichefin auf Bundesebene auf.

Breher sollte bei der Bundestagswahl am 26. September auch als Spitzenfrau der niedersächsischen CDU antreten. Kurz vor dem Parteitag im Juni in Hameln zog die dreifache Mutter jedoch überraschend ihre Bewerbung für Platz eins zurück und reihte sich weiter hinten in die Liste ein. Breher, die ihren Wahlkreis wieder direkt gewinnen dürfte, wollte damit einer Kandidatin aus ihrem Landesverband Oldenburg einen besseren Listenplatz verschaffen. Der düpierte Landesvorstand rief daraufhin kurzerhand die neue Nummer eins, Hendrik Hoppenstedt, und Breher als gemeinsames Spitzenduo aus.

Anwältin der Landwirte

Innerhalb der Union gilt Breher als Unterstützerin von Parteichef Laschet. Deshalb war bereits im Frühjahr spekuliert worden, dass sie in ein Schattenkabinett gehen werde, das es dann aber nicht gab. Ihr eilt schon lange der Ruf voraus, andere mit ihrer frischen Art anstecken zu können. „Ich kenne kaum jemanden, der nach einem längeren Gespräch mit Silvia Breher noch schlechte Laune hat“, heißt es aus der CDU.

Breher sitzt im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und kümmert sich auch intensiv um Agrarthemen. Sie wirbt um mehr Verständnis für die Landwirte und betont gerne deren wichtige Rolle für den Naturschutz. Fragen nach ihren drei Kindern wehrt sie ab. Nur so viel: Sie seien im Grundschulalter. Bei privaten Fragen bleibt Breher eher zugeknöpft.

