Herr Minister Lies, das Ende der Kernkraft in Deutschland ist beschlossen, dennoch läuft wieder ein Castortransport durch Niedersachsen und Deutschland, begleitet von den entsprechenden Protesten. Warum sind diese Transporte denn überhaupt noch nötig?

Ich stelle mal eine Gegenfrage: Warum gibt es überhaupt noch Proteste gegen etwas, was am Ende Gottseidank entschieden ist – nämlich das Ende der Atomkraft in Deutschland? Zudem haben wir uns völkerrechtlich verpflichtet, den Atommüll wieder zurückzunehmen. Das ist seit Jahrzehnten bekannt und auch eine Frage der Ethik und Verantwortung. Deshalb ärgere ich mich über die Tatsache, dass derartige Transporte immer noch Demonstrationen auslösen und man deswegen derart viele Polizisten einsetzen muss, um die Castoren sicher ins Zwischenlager zu begleiten.

Nicht aus der Verantwortung stehlen

Warum ist Deutschland verpflichtet, den hochradioaktiven Atommüll aus dem englischen Sellafield und dem französischen La Hague wieder zurückzunehmen?

Wir haben den Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken in den 90er Jahren nach Sellafield und La Hague gebracht, damit er dort wieder aufbereitet werden kann, aber er sollte nicht da bleiben. Die Aufarbeitungsanlagen sind ja keine Endlager. Da können wir uns nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Jeder Staat hat die Verpflichtung, den selbst produzierten Atommüll auch zurück zu nehmen und sicher endzulagern. Da stehen wir in der Verantwortung. Im übrigen war es für uns Niedersachsen im Vorfeld der Endlagersuchgespräche ein großer Erfolg, dass der Müll nicht automatisch ins Zwischenlager Gorleben gebracht wird, sondern ins Zwischenlager Biblis in Hessen.

Die Castor-Gegner sagen, diese Transporte seien schon deshalb unsinnig, weil man die Atombehälter zunächst wieder in unsichere Zwischenlager stelle und in 20 oder 25 Jahren noch einmal umlagern müsse, weil es ja noch kein Endlager gebe.

Weil Deutschland noch nicht in der Lage ist, ein Endlager zu haben, können wir den hochradioaktiven Müll doch nicht einfach im Ausland lassen. Das wäre verantwortungslos. Die Problematik besteht doch nicht in den gut gesicherten Transporten, sondern in der Tatsache, dass wir zwar lange mit den Thema Kernkraft durch sind, aber diese Transporte noch immer dazu benutzt werden, um über die Atomkraft zu streiten und politisch für Aufregung zu sorgen. Doch die Frage der Kernkraft ist entschieden, der Ausstieg ist beschlossen. Das sollten die Atomkraftgegner doch endlich zur Kenntnis nehmen und vernünftig an die Endlagerfrage herangehen.

Am Endlager führt kein Weg vorbei

Wie optimistisch sind Sie, dass wir tatsächlich in Deutschland ein Endlager für hochradioaktiven Müll finden, nachdem Gorleben raus ist aus der Suche?

Es führt am Endlager kein Weg vorbei, weil wir derzeit an den Kernkraftwerken nur Zwischenlager haben, die nicht von dauerhafter Natur sind. Wir haben jetzt einen Suchprozess, der in dieser Form in Deutschland einmalig ist und eine große Chance für einen rationalen Findungsprozess bietet. Daran sollten sich alle konstruktiv beteiligen und nicht sofort sagen, dies oder jenes gehe überhaupt nicht.

Ihr Parteikollege Innenminister Boris Pistorius hat gegen den derzeitigen Transport-Termin protestiert, ebenso wie die Polizeigewerkschaften und auf die anhaltend hohe Corona-Pandemiegefahr hingewiesen...

Dafür habe ich volles Verständnis. Ich ärgere mich auch, dass wir viele Polizisten in den Einsatz bringen müssen, weil der Castor auch gegen Demonstrationen oder mögliche Störungen abgesichert werden muss. Andererseits gab es auch ein paar zeitliche Zwänge. Wir können den aus England angelieferten Atommüll nicht einfach in Nordenham ein paar Wochen oder gar Monate stehen lassen, sondern müssen ihn möglichst schnell und sicher nach Biblis bringen. Deshalb appelliere ich an die Castor-Gegner, doch einmal nachzudenken, ob es nicht sinnvoller wäre, auf mögliche Gegendemonstrationen zu verzichten – gerade weil wir eine pandemisch brenzlige Situation haben. Polizeibeamte aber noch zusätzlich einer Infektionsgefahr auszusetzen durch die geplanten Proteste, ist verantwortungslos. Wir haben doch im jahrzehntelangen Streit um die Kernkraft wirklich etwas erreicht, da macht es doch keinen Sinn, die alten ideologischen Kämpfe wieder aufleben zu lassen.

Von Michael B. Berger