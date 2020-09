Chef der Gedenkstätte Bergen-Belsen zeigt AfD wegen Volksverhetzung an

Hannover

Der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner, hat die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Bergen wegen Volksverhetzung angezeigt. Anlass für die Anzeige sieht Wagner in einer Erklärung der AfD-Ratsfraktion zum Weltfriedenstag am 21. September. Hier habe die AfD den Holocaust relativiert, indem sie einen Appell an Offenheit und Mitgefühl gegenüber Geflüchteten mit den Verbrechen in der nationalsozialistischen Zeit gleichgesetzt habe, sagt Wagner.

Zerwürfnis am Weltfriedenstag

Zum Weltfriedenstag am 21. September hatten Bergens parteilose Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller und Wagner eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Sie sollte angesichts der Verbrechen, die auch in Bergen-Belsen geschahen, ein Zeichen „gegen die Gleichgültigkeit angesichts von globalen Kriegen“ setzen, aber auch „gegen den zunehmenden Hass auf Fremde und Geflüchtete“. Die Stadt Bergen erklärte weiterhin, dass sie sich als „sicherer Hafen“ deklariere. Sie unterstütze das vom Bündnis „Seebrücke“ ins Leben gerufene Projekt. Daraufhin gab die zweiköpfige AfD-Stadtratsfraktion in Bergen (im 31-köpfigen Rat gibt die CDU mit 16 Mitgliedern den Ton an) eine „ergänzende Erklärung“ zum Friedenstag ab.

Verbrechen von Migranten mit NS-Terror verglichen?

Darin ist von „heuchlerischen Phrasen“ die Rede und wird die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung angegriffen sowie der Islam. „Wer sich immer nur um seine in der Tat zutiefst schuldbeladene Vergangenheit kümmert, aber zur zutiefst schuldbeladenen gegenwärtigen Praxis schweigt, für die er selbst verantwortlich ist, der hält keinen Frieden“, heißt es in der Erklärung. Auch in Bergen-Belsen und anderen Gedenkstätten solle die „Leine des Grauens“ aufgehängt werden, die Verbrechen auflistet, die angeblich von Migranten verübt sein sollen. Wer sich dafür „als Täter und Dulder nicht in Grund und Boden schämt“, brauche von Freiheit und Demokratie „steuerfinanziert“ nicht zu schwärmen, heißt es weiter in dem wirren Postulat.

Wagner sprach von einem „unsäglichen Angriff auf die Erinnerungskultur“. Seine Kolleginnen und Kollegen als „Täter“ zu bezeichnen sei ein Unding. Für die Opfer und Überlebenden des Lagers Bergen-Belsen sei die Gleichsetzung von Mitgefühl gegenüber Geflüchteten mit NS-Verbrechen „ein Schlag ins Gesicht“, sagt Wagner. Es ist nicht die erste Auseinandersetzung des Historikers, der im Oktober als Professor nach Erfurt wechselt, mit der rechtsradikalen Partei.

